Lider w końcu powstrzymany. Wielkie emocje w meczu na siatkarskim szczycie

Mecz na szczycie PlusLigi nie zawiódł. Starcie lidera z wiceliderem obfitowało w emocje i dobre zagrania - i to nawet mimo problemów obu drużyn z przyjęciem. Wymianę ciosów lepiej wytrzymała drużyna z Warszawy .

Spotkanie udanie rozpoczęli jednak goście. Prowadzili 12:9, ale z czasem do głosu zaczęli dochodzić siatkarze z Warszawy. Napędzały ich dynamiczne ataki Artura Szalpuka , który w ostatnich spotkaniach jest w znakomitej formie. Projekt objął prowadzenie 20:17, jastrzębianie byli jednak w stanie odrobić straty. Asem serwisowym popisał się Jurij Gladyr , punkt blokiem zdobył Norbert Huber , i na tablicy wyników był remis 20:20.

Końcówka należała jednak do gospodarzy. Huber tym razem pomylił się w ataku , a siatkarze Projektu byli skuteczni. Wynik 25:22 przypieczętował udany atak Bartłomieja Bołądzia .

Jastrzębski Węgiel nokautuje, a potem przegrywa

W trzeciej partii jastrzębianie kontynuowali dobrą grę. Pomagały im świetne interwencje w obronie Jakuba Popiwczaka. Mimo to trener Marcelo Mendez dość szybko zdecydował się na zmianę atakującego. Boisko opuścił Jean Patry, zastąpił go Ryan Sclater. Po chwili, przy trzech punktach przewagi gości, na podobny manewr zdecydował się szkoleniowiec Projektu. Do gry wszedł Linus Weber.