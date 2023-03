Siatkarki LKS Commercecon rozgrywają znakomity sezon. Do tej pory wygrały wszystkie 18 spotkań , w tym dwukrotnie pokonały Developres Rzeszów, a raz Chemika i to w Policach. Przed tą kolejką miały trzy punkty przewagi nad rzeszowiankami. One grały jednak pierwsze, wygrały i dogoniły łodzianki w tabeli.

Mistrzynie zablokowały lidera

Niewiele to pomogło, bo policzanki utrzymywały przewagę. Dopiero atak Valentiny Diouf, a po chwili jej zagrywka i kolejne zbicie Włoszki pozwoliły zmniejszyć straty (10-12). Nie poszły jednak za ciosem. To siatkarki Chemika wykorzystały kilka błędów rywalek i znów odskoczyły. Po bloku na Zuzannie Góreckiej prowadziły 20-15. Gospodynie nie potrafiły zareagować i wysoko przegrały pierwszą partię.

ŁKS Commercecon odrabia straty

Przy wyniku 23-22 sędzia odgwizdał przełożenie ręki. ŁKS poprosił o challenge - na telebimie nie było widać, by do tego doszło. Gospodynie nic jednak nie wskórały, arbiter nie zmienił decyzji. Kibice krzyczeli "Złodzieje, złodzieje". Sprawiedliwości stało się zadość, bo ŁKS wygrał tego seta.

Po wyrównanym początku czwartej partii, liderki odskoczyły na trzy punkty (8-5). Nadal dobrze grały w obronie i podbijały sporo ataków rywalek. Chemik zaczął mylić się w zagrywce i w przyjęciu, co było też widać wyniku. Mistrzynie Polski nie rezygnowały z wygranej za trzy punkty. Brakocević na zmianę z Łukasik bombardowały ŁKS i strata zmalała do punktu. Łodzianki w porę to jednak przerwały, trener wziął czas i po chwili doprowadziły do tie breaka.