Lewandowski podpisał się w liście do Trzaskowskiego. Było o tym głośno, jest przełom

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Warszawskie drużyny coraz lepiej spisują się w sportach zespołowych. Niedawno koszykarskim mistrzem Polski została Legia Warszawa. Do ścisłej czołówki krajowej należy także między innymi siatkarski PGE Projekt. Stołeczne kluby wciąż nie doczekały się jednak nowoczesnej hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. O zmiany kilka miesięcy temu głośno apelował Robert Lewandowski, który podpisał się pod listem do Rafała Trzaskowskiego. W połowie października wreszcie doszło do przełomu. Pojawił się ważny komunikat.

Coraz bliżej nowej hali sportowej w Warszawie. Do Rafała Trzaskowskiego apelował o nią Robert Lewandowski
Coraz bliżej nowej hali sportowej w Warszawie. Do Rafała Trzaskowskiego apelował o nią Robert LewandowskiBeata Zawrzel / REPORTER z EAST NEWSA / Marcin RutkiewiczAFP

Obecnie największym warszawskim obiektem, gdzie odbywają się halowe wydarzenia, jest Torwar. Podczas gdy mnóstwo polskich miast posiada nowoczesne obiekty, Warszawa stanęła w miejscu, co ma kiepski wpływ na cały krajowy sport. Ostatnio wreszcie coś ruszyło się do przodu. W sierpniu zrobiło się głośno o apelu czołowych gwiazd do Rafała Trzaskowskiego. Wśród nich znaleźli się między innymi Robert Lewandowski, Tomasz Fornal, Jeremy Sochan czy Jan Błachowicz. "Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku, nie były słowami rzucanymi na wiatr" - napisali w nim.

"Pełna zgoda. Warszawskie kluby i ich kibice - mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, zasługują na nowoczesną halę. Dlatego zapowiadałem jej budowę i z żadnej deklaracji się nie wycofuję. Takie inwestycje to ważne, duże projekty i wymagają dokładnych przygotowań - jesteśmy w ich trakcie. Mój projekt przedstawię Radzie Miasta na jednej z najbliższych sesji" - tego samego dnia odpowiedział im prezydent miasta, który dał nadzieję na szczęśliwe zakończenie sprawy.

Coraz bliżej nowej hali w Warszawie. Radni zagłosowali, są środki na inwestycję

I wzrosły one jeszcze bardziej dokładnie 16 października. W mediach społecznościowych stołecznego miasta pojawił się budujący komunikat. "Dziękujemy Radnym Warszawy za poparcie ważnych projektów podczas dzisiejszego głosowania" - czytamy w nim. Na specjalnej grafice można zauważyć, że środki otrzymały trzy inwestycje. A wśród nich znajduje się budowa hali na Skrze. Na wieści te już zareagował PGE Projekt.

Ważny dzień dla warszawskiego sportu
napisali medaliści mistrzostw kraju.

Nowy obiekt w Warszawie byłby kamieniem milowym dla całego polskiego sportu. Dlatego właśnie pod sierpniowym apelem podpisały się znane nazwiska. "To kluczowy projekt dla warszawskiego sportu i dla wszystkich mieszkańców Stolicy. Warszawa zasługuje na infrastrukturę sportową odpowiadającą jej randze i ambicjom" - argumentowali wtedy. Niebawem być może odtrąbią spory sukces.

PGE Projekt Warszawa - Berlin Recycling Volleys. Skrót meczuPolsat SportPolsat Sport

