Lewandowski podpisał się w liście do Trzaskowskiego. Było o tym głośno, jest przełom
Warszawskie drużyny coraz lepiej spisują się w sportach zespołowych. Niedawno koszykarskim mistrzem Polski została Legia Warszawa. Do ścisłej czołówki krajowej należy także między innymi siatkarski PGE Projekt. Stołeczne kluby wciąż nie doczekały się jednak nowoczesnej hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. O zmiany kilka miesięcy temu głośno apelował Robert Lewandowski, który podpisał się pod listem do Rafała Trzaskowskiego. W połowie października wreszcie doszło do przełomu. Pojawił się ważny komunikat.
Obecnie największym warszawskim obiektem, gdzie odbywają się halowe wydarzenia, jest Torwar. Podczas gdy mnóstwo polskich miast posiada nowoczesne obiekty, Warszawa stanęła w miejscu, co ma kiepski wpływ na cały krajowy sport. Ostatnio wreszcie coś ruszyło się do przodu. W sierpniu zrobiło się głośno o apelu czołowych gwiazd do Rafała Trzaskowskiego. Wśród nich znaleźli się między innymi Robert Lewandowski, Tomasz Fornal, Jeremy Sochan czy Jan Błachowicz. "Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku, nie były słowami rzucanymi na wiatr" - napisali w nim.
"Pełna zgoda. Warszawskie kluby i ich kibice - mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, zasługują na nowoczesną halę. Dlatego zapowiadałem jej budowę i z żadnej deklaracji się nie wycofuję. Takie inwestycje to ważne, duże projekty i wymagają dokładnych przygotowań - jesteśmy w ich trakcie. Mój projekt przedstawię Radzie Miasta na jednej z najbliższych sesji" - tego samego dnia odpowiedział im prezydent miasta, który dał nadzieję na szczęśliwe zakończenie sprawy.
Coraz bliżej nowej hali w Warszawie. Radni zagłosowali, są środki na inwestycję
I wzrosły one jeszcze bardziej dokładnie 16 października. W mediach społecznościowych stołecznego miasta pojawił się budujący komunikat. "Dziękujemy Radnym Warszawy za poparcie ważnych projektów podczas dzisiejszego głosowania" - czytamy w nim. Na specjalnej grafice można zauważyć, że środki otrzymały trzy inwestycje. A wśród nich znajduje się budowa hali na Skrze. Na wieści te już zareagował PGE Projekt.
Ważny dzień dla warszawskiego sportu
Nowy obiekt w Warszawie byłby kamieniem milowym dla całego polskiego sportu. Dlatego właśnie pod sierpniowym apelem podpisały się znane nazwiska. "To kluczowy projekt dla warszawskiego sportu i dla wszystkich mieszkańców Stolicy. Warszawa zasługuje na infrastrukturę sportową odpowiadającą jej randze i ambicjom" - argumentowali wtedy. Niebawem być może odtrąbią spory sukces.