PGE Skra w tym sezonie ligowym głównie rozczarowuje. Z 15 meczów przegrała aż osiem. Od awansu do siatkarskiej ekstraklasy w 2001 roku właściwie nie zdarzało się, by była tak nisko w tabeli. Na razie jest w niej siódma, ale strata do czołówki jest coraz większa. Od Zaksy Kędzierzyn Koźle ma osiem punktów mniej, a od lidera - Warty Zawiercie aż 14.