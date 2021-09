Obsada XVI Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia wygląda obiecująco. Do czołowych drużyn PlusLigi - Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Projektu Warszawa i Aluron CMC Warty Zawiercie dołączyła bowiem Sir Safety Perugia. Od momentu ogłoszenia przez organizatorów informacji o udziale włoskiego giganta, niemal wszyscy kibice siatkówki w regionie zastanawiali się, jaki skład desygnuje do gry Nikola Grbić i czy wśród zawodników powołanych na turniej pojawi się Wilfredo Leon.

Perugia w pełnym składzie

- Otrzymaliśmy już listę zawodników, których będzie można podziwiać na żywo w Zalasewie - mówi Anna Sumelka, organizatorka XVI Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia. - Są na niej wszystkie największe gwiazdy włoskiego zespołu - dodaje. Wilfredo Leon (Polska), Matthew Anderson (USA), Simone Giannelli (Włochy) czy Sebastian Sole (Argentyna) to tylko niektórzy siatkarze światowego formatu którzy przyjadą do Polski sprawdzić swoją formę przed rozpoczynającym się wkrótce sezonem. - Jesteśmy zaszczyceni, że taka marka jak Sir Safety Perugia zaplanowała część swojego okresu przygotowawczego do sezonu właśnie u nas - mówi Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek. - Zrobimy wszystko, żeby goście czuli się u nas jak w domu i chętnie wracali do nas w przyszłości - dodaje.

Znakomita większość biletów na imprezę została już wyprzedana. Dzięki staraniom organizatorów udało się wygospodarować dodatkową pulę wejściówek, tak by jak najwięcej fanów Leona i Perugii mogło poczuć siatkarskie emocje na żywo. Można je nabyć w serwisie Ticketos.pl. Przypomnijmy, że w sobotnich (25.09) półfinałach włosi zmierzą się z Aluron CMC Wartą Zawiercie, a Projekt Warszawa podejmie Grupę Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Następnego dnia zwycięzcy zmierzą się w finale, a pokonani w meczu o trzecie miejsce. Spotkania w oba dni zaplanowano na godzinę 12:30 i 15:30.