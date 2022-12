Leon prowadzi drużynę do rekordu. Drugi Polak odesłany na ławkę

W liczącej 12 zespołów lidze włoskiej drużyna z Taranto zajmuje dopiero dziesiątą pozycję. Perugia jest liderem tabeli i grała we własnej hali, była więc zdecydowanym faworytem. Tym razem jednak niżej notowany przeciwnik sprawił jej nieco kłopotów .

Po dwóch setach wyraźnie wygranych przez Perugię - do 17 i 19 - rywale zdołali się podnieść. W trzeciej partii to oni byli górą, w czwartej również do samego końca walczyli o zwycięstwo.