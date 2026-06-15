Leon jeszcze na wakacjach. Nagły komunikat Bogdanki. Transfer potwierdzony

Bogdanka LUK Lublin nie obroniła historycznego tytułu mistrzów Polski zdobytego rok wcześniej. Zespół, w którym największą gwiazdą jest Wilfredo Leon, zakończył rywalizację o wygraną w PlusLidze ze srebrnymi medalami. W walce o złoto lepsza okazała się ekipa Aluronu CMC Warty Zawiercie.

Po ostatnim meczu sezon Leon udał się rzecz jasna na krótkie wakacje. Te mają mu pozwolić na odpoczynek przed rywalizacją w narodowych barwach. W pierwszym turnieju Ligi Narodów przyjmujący nie wystąpił. Na jego dołączenie do grupy bez wątpienia czekają polscy kibice.

Nowy siatkarz w Bogdance. Będzie grał razem z Leonem

W czasie, gdy Leon odpoczywa Bogdanka LUK Lublin nie zamierza próżnować. Wicemistrzowie Polski ogłosili bowiem transfer kolejnej gwiazdy do swojej drużyny. Tym razem padło na środkowego. "Nowym środkowym Bogdanki LUK Lublin zostaje Mousse Gueye!" - czytamy w komunikacie klubu.

W dalszej części Bogdanka opisuje sylwetkę swojego nowego zawodnika. "We Francji reprezentował między innymi kluby z Cambrai, Narożne, Chamount i Nantes. W sumie zdobył z nimi dwa brązowe medale krajowych rozgrywek, Puchar i SuperPuchar Francji. Z reprezentacją swojego kraju triumfował w Lidze Narodów w 2022 roku, a rok wcześniej zdobył brązowy medal tych rozgrywek. Ma za sobą dwa sezony w PlusLidze jako siatkarz Barkomu Każany Lwów, przedzielone występami w Piacenzie" - opisano.

"Dotychczas w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski skończył ponad 60% ataków i blokował przynajmniej raz na każde dwa sety. Te statystyki będzie śrubował w Bogdance LUK Lublin" - podsumowano. Tym samym Bogdanka zyskuje kolejny atut w walce o odzyskanie mistrzowskiego tytułu.

Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News





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