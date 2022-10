Leon i Semeniuk o krok od trofeum. Polacy w rolach głównych we Włoszech

Przed rokiem Itas pokonał Perugię w półfinale miniturnieju o Superpuchar, a potem zdobył trofeum. Tym razem ekipa prowadzona przez Andreę Anastasiego pokonała finalistę ostatniej Ligi Mistrzów, ale potrzebowała do wygranej aż pięciu setów. Awansu do finału by nie było, gdyby nie Semeniuk i Leon. Tym razem Anastasi zaniechał rotacji i po raz drugi z rzędu wystawił polską parę przyjmujących. Semeniuk odwdzięczył się 20 punktami, a Leon 19.