Leon i Semeniuk nie kryją rozczarowania. "Znacznie poniżej moich oczekiwań"

Perugia to jeden z najbogatszych klubów świata, a jego właściciel Gino Sirci ściągnął do drużyny wielkie gwiazdy . Oprócz Leona i Semeniuka w zespole występowali m.in. MVP ostatnich mistrzostw świata i Europy Simone Giannelli czy reprezentant Brazylii Flavio Gualberto . Całością dyrygował doświadczony Andrea Anastasi , który w przeszłości prowadził m.in. włoską i polską reprezentację.

Leon wspomina groźny wypadek. Nie pamięta świętowania trofeum

Włochy "drugim domem" Kamila Semeniuka. Ale wynik nie zadowala

Sezon w klubie podsumował również Semeniuk. On trafił do Perugii zeszłego lata - to jego pierwszy zagraniczny zespół. Reprezentant Polski przekonuje jednak, że Włochy stały się dla niego drugim domem .

Co dalej z polskimi przyjmującymi Perugii? Semeniuk zapowiedział już w mediach społecznościowych, że nie zamierza zmieniać klubu. Do końca jego umowy z Włochami pozostały jeszcze dwa lata. Umowa Leona również jest ważna do 2025 roku, ale we włoskich mediach nie brakowało spekulacji, że Sirci może rozważyć zakończenie współpracy z kapitanem swojego zespołu.