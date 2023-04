Leon i Semeniuk na krawędzi. Wpadka przed meczem z ZAKS-ą

Przez wiele miesięcy wydawało się, że trener Andrea Anastasi stworzył w Perugii maszynkę do wygrywania . Superpuchar Włoch, Klubowe Mistrzostwa Świata , faza zasadnicza SuperLegi - przez wszystkie te rozgrywki drużyna przeszła bez żadnej porażki. Anastasi wygrywał mimo rotacji w składzie.

Wilfredo Leon skuteczny w ofensywie. Ale rywale znaleźli na niego sposób

W przeciwieństwie do meczu w Kędzierzynie-Koźlu, tym razem Anastasi postawił na dwóch polskich przyjmujących . Tyle że w pierwszym secie jego drużyna była bezradna. Zespół z Mediolanu wygrał aż 25:15. Dopiero w dwóch kolejnych setach Perugia wskoczyła na wyższy poziom.

Wydawało się, że w czwartej partii przypieczętuje zwycięstwo i awans do półfinału. Set był jednak wyrównany, a w grze na przewagi lepszy okazał się Allianz . Podobnie było w tie-breaku, który wygrał 15:13.

Perugia przegrała, mimo że w ofensywie z dobrej strony zaprezentował się Leon. Zdobył 22 punkty, najwięcej w drużynie, i atakował z 52-procentową skutecznością . Popełnił tylko jeden błąd w ofensywie, rywale w pięciu setach zablokowali go zaledwie dwa razy. Do tego dołożył aż pięć asów serwisowych.

Tyle że przeciwnicy zamęczali go zagrywkami - skończył z pozytywnym przyjęciem na poziomie zaledwie 16 procent. Zdecydowanie lepiej przyjmował Semeniuk. Drugi Polak zdobył 14 punktów, kończąc 43 procent ataków. Dwa “oczka" zdobył zagrywką. Trzeci przyjmujący Perugii, Ołeh Płotnicki , tym razem wchodził tylko na zmiany na zagrywkę.

Perugia pod ścianą. Dwa zwycięstwa albo koniec sezonu

W rywalizacji do trzech zwycięstw jest remis 2:2. Perugia musi więc drżeć do samego końca o awans, mimo że rywalizuje z ósmym zespołem fazy zasadniczej. Losy ćwierćfinału rozstrzygną się w sobotę, zespół polskich przyjmujących zagra we własnej hali.