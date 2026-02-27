Legia Warszawa ogłosiła upadłość, wszystko z jednego powodu. To był koniec

W ścisłej czołówce pod względem medali w mistrzostwach Polski oraz triumfach w Pucharze Polski znajduje się siatkarska sekcja Legii Warszawa. Klub swoje najlepsze czasy miał w latach 60., 70., i 80. Mimo to miał swoje problemy i przechodził dwukrotną reaktywację, w 2004 i 2014 roku.

Ekipa przechodziła wszelkie poziomy rozgrywkowe i w 2021 roku awansowała do Tauron 1. Ligi - zaplecza dobrze znanej PlusLigi. Jak na beniaminka całej ligi Legii poszło bardzo dobrze. Sezon zakończyła na wysokim 7. miejscu i można było się spodziewać, że w następnej kampanii pójdzie lepiej.

Doszło jednak do wielkiej katastrofy. Ekipa w 30 kolejkach fazy zasadniczej zwyciężyła zaledwie sześć razy i zdobyła 21 punktów. Taki wynik zapewnił jedynie przedostatnią 15. lokatę, co oznaczało spadek do niższej ligi. Gorsza okazała się jedynie ekipa SMS PZPS Spała, jednakże ta jest objęta ochroną i utrzymuje się na tym poziomie rozgrywkowym. Wszystko, aby rozwijała się tamtejsza młodzież poprzez rywalizację ze starszymi, bardziej doświadczonymi ekipami.

Legia całkowicie się rozpadła. Ogłosili upadłość

Spadek był jednak dopiero początkiem kłopotów. Rozpadła się bowiem cała drużyna na czele z pierwszym trenerem. Taki rozwój spraw powodował, że pod znakiem zapytania stała dalsza przyszłość ekipy. Finalnie Legia Warszawa nie przystąpiła do rozgrywek 2. ligi i ogłosiła swoją upadłość.

Co więcej, do gry nie przystąpił także klub blisko powiązany z Legią, czyli MUKS Wojskowi Warszawa. Zespół miał licencję na grę w niższych ligach, lecz do tego nie doszło.

Jak się okazało, wszystko ze względu na brak odpowiedniego finansowania. Ta sekcja "Wojskowych" miała problemy finansowe od lat, co poskutkowało zniknięciem z siatkarskiej mapy. Sytuacja klubu nie zmieniła się do dziś. Sekcji siatkówki Legii nie ma i nie wiele zapowiada, by doszło do kolejnej reaktywacji.

Historia ta może nieco przypominać dzisiejszą sytuację JSW Jastrzębskiego Węgla, który również ma gigantyczne problemy finansowe.

