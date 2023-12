Legenda polskiej siatkówki "na lodzie". Klub oficjalnie poinformował

Ostatnie miesiące nie oszczędzają zarówno kibiców, jak i działaczy Skry Bełchatów. Po dziesięciu rozegranych meczach bieżącej kampanii Plus Ligi ekipa "żółto-czarnych" zajmuje dopiero 12. lokatę. Niestety, ale głośne odejście Konrada Piechockiego nie wpłynęło na klub zbyt pozytywnie , ponieważ w minionych rozgrywkach Skra pierwszy raz od ponad 20 lat nie zameldowała się w play-offach .

Bez cienia wątpliwości był to najsłabszy od awansu do siatkarskiej elity w 2001 roku. Od tej pory zdobyła 14 medali mistrzostw Polski, w tym dziewięć złotych, 10 razy zameldowała się w finale Pucharze Polski, a siedem razy go wygrała. W XXI wieku pod tym względem nie ma bardziej utytułowanej drużyny w kraju. Niestety, ale czasy świetności wyraźnie przeminęły, a w chwili obecnej klub zmaga się z licznymi problemami.