Legenda kadry Grbicia zdecydowała. To koniec, jest oficjalne potwierdzenie
"Ostatni raz jako Projektant" - napisał w mediach społecznościowych Jakub Kochanowski, który ogłosił swoje pożegnanie z PGE Projektem Warszawa. Reprezentant Polski spędził w stołecznym klubie dwa sezony.
Siatkarska kariera Jakuba Kochanowskiego rozpoczęła się w SMS PZPS Spała. Potem środkowy trafiał kolejno do Indykpolu AZS Olsztyn, Skry Bełchatów oraz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą wygrał Ligę Mistrzów.
Kolejnym przystankiem była Asseco Resovi Rzeszów. Stamtąd w 2024 roku przeniósł się do PGE Projektu Warszawa. W tym sezonie stołeczny klub zakwalifikował się do Final Four Ligi Mistrzów po raz pierwszy w historii. Niestety w półfinale Projekt przegrał 0:3 z Sir Sicoma Monini Perugia, a w meczu o brąz poległ 2:3 z Ziraatem Bankasi.
Oficjalnie. Jakub Kochanowski żegna się z klubem
Okazało się, że były to dwa ostatnie spotkania Kochanowskiego w barwach warszawskiej drużyny. "Ostatni raz jako Projektant. Dzięki za dwa sezony. Mnóstwo ludzi i rzeczy za którymi będę tęsknił. Do zobaczenia" - napisał środkowy naszej kadry, dodając zdjęcie z całym zespołem.
W barwach Projektu 28-latek dwukrotnie sięgnął po brązowy medal PlusLigi. Na ten moment nie wiadomo, jaki klub będzie jego nowym pracodawcą.
Ciekawostką jest fakt, że Jakub Kochanowski jest siatkarzem, który rozegrał najwięcej - aż 77 - meczów w reprezentacji Polski za kadencji Nikoli Grbicia. Łącznie ma ich ponad 150. Jego nazwisko znalazło się na liście powołań selekcjonera na obecne zgrupowanie kadry.
W najbliższym czasie "Biało-Czerwonych" czeka seria spotkań towarzyskich przed rozgrywkami Ligi Narodów. Pierwszy turniej rozpoczną w chińskim Linyi (10-14 czerwca). Ich rywalami - oprócz gospodarzy - będą Kubańczycy, Japończycy, Słoweńcy i Ukraińcy.