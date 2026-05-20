Legenda kadry Grbicia zdecydowała. To koniec, jest oficjalne potwierdzenie

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

"Ostatni raz jako Projektant" - napisał w mediach społecznościowych Jakub Kochanowski, który ogłosił swoje pożegnanie z PGE Projektem Warszawa. Reprezentant Polski spędził w stołecznym klubie dwa sezony.

Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal w strojach reprezentacji Polski na boisku siatkarskim; w tle siatka i ławka.
Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal od lat stanowią o sile reprezentacji PolskiPiotr Matusewicz East News

Siatkarska kariera Jakuba Kochanowskiego rozpoczęła się w SMS PZPS Spała. Potem środkowy trafiał kolejno do Indykpolu AZS Olsztyn, Skry Bełchatów oraz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą wygrał Ligę Mistrzów.

Kolejnym przystankiem była Asseco Resovi Rzeszów. Stamtąd w 2024 roku przeniósł się do PGE Projektu Warszawa. W tym sezonie stołeczny klub zakwalifikował się do Final Four Ligi Mistrzów po raz pierwszy w historii. Niestety w półfinale Projekt przegrał 0:3 z Sir Sicoma Monini Perugia, a w meczu o brąz poległ 2:3 z Ziraatem Bankasi.

Oficjalnie. Jakub Kochanowski żegna się z klubem

Okazało się, że były to dwa ostatnie spotkania Kochanowskiego w barwach warszawskiej drużyny. "Ostatni raz jako Projektant. Dzięki za dwa sezony. Mnóstwo ludzi i rzeczy za którymi będę tęsknił. Do zobaczenia" - napisał środkowy naszej kadry, dodając zdjęcie z całym zespołem.

W barwach Projektu 28-latek dwukrotnie sięgnął po brązowy medal PlusLigi. Na ten moment nie wiadomo, jaki klub będzie jego nowym pracodawcą.

Ciekawostką jest fakt, że Jakub Kochanowski jest siatkarzem, który rozegrał najwięcej - aż 77 - meczów w reprezentacji Polski za kadencji Nikoli Grbicia. Łącznie ma ich ponad 150. Jego nazwisko znalazło się na liście powołań selekcjonera na obecne zgrupowanie kadry.

W najbliższym czasie "Biało-Czerwonych" czeka seria spotkań towarzyskich przed rozgrywkami Ligi Narodów. Pierwszy turniej rozpoczną w chińskim Linyi (10-14 czerwca). Ich rywalami - oprócz gospodarzy - będą Kubańczycy, Japończycy, Słoweńcy i Ukraińcy.

Zobacz również:

Afimico Pululu ma niebawem ostatecznie rozstać się z ekipą Jagiellonii Białystok
Ekstraklasa

Jagiellonia walczyła o swoją gwiazdę, decyzja już miała zapaść. Media: To koniec

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Dwóch siatkarzy w białych koszulkach z czerwonymi elementami okazuje silne emocje podczas meczu, stoją przy siatce, wokół widoczna hala sportowa i publiczność.
Jakub Kochanowski i Grzegorz ŁomaczNatalia KolesnikovaEast News
Dwóch siatkarzy reprezentacji Polski w czerwono-białych strojach drużynowych idzie po boisku podczas meczu siatkówki, w tle widoczni pozostali zawodnicy oraz sportowa hala.
Jakub Kochanowski i Karol KłosANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News


Daniel Altmaier - Ben Shelton. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja