Lavarini w tym sezonie ją "skreślił". Polska siatkarka zdecydowała w sprawie przyszłości

Weronika Szlagowska była jedną z siatkarek, które zadebiutowały w seniorskiej reprezentacji Polski już na początku kadencji trenera Stefano Lavariniego . Włoch zaufał jej na tyle, że włączył utalentowaną przyjmującą do 14-osobowej kadry na mistrzostwa świata , na których "Biało-Czerwone" przegrały dopiero w ćwierćfinale z Serbią.

W kolejnym sezonie reprezentacyjnym rola Szlagowskiej była już mniejsza. Co prawda pojechała z reprezentacją na mistrzostwa Europy, ale wskoczyła do składu w ostatniej chwili, w wyniku kontuzji Martyny Czyrniańskiej. Nie było jej już z drużyną narodową w czasie kwalifikacji olimpijskich w Łodzi, gdy kadra zapewniła sobie grę na igrzyskach w Paryżu. Pojechała za to na uniwersjadę w Chengdu, gdzie zdobyła z polską drużyną brązowy medal.