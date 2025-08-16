Lavarini powołał kadrę, a tutaj takie wyznanie. Gwiazda stanęła w jego obronie
Nie milkną echa decyzji Stefano Lavariniego dotyczącej składu personalnego reprezentacji Polski kobiet na siatkarskie mistrzostwa świata. Ten oficjalnie ogłosił to w sobotni poranek i od razu stał się obiektem wielu dyskusji. Co ciekawe, niedługo przed ogłoszeniem ten stanął w ogniu krytyki ze względu na transfer Miriam Sylli. Ta jednak błyskawicznie się do wszystkiego odniosła i stanęła po stronie szkoleniowca.
Bardzo głośno w ostatnich dniach jest wokół szkoleniowca siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet. Wszystko ze względu na nadchodzące wielkimi krokami mistrzostwa świata, bowiem ten miał zdecydować się na niespodziewaną zmianę w kadrze względem rozgrywek Ligi Narodów. Nieoficjalnie miejsce Alicji Grabki, jednej z bohaterek ćwierćfinału turnieju finałowego miała zająć powracająca po kontuzji Marlena Kowalewska. Potwierdzenie tych wieści nadeszło w sobotni poranek, gdyż PZPS oficjalnie ogłosił skład personalny, w jakim do nadchodzącej imprezy przystąpi kadra.
Co ciekawe, nie jest to jedyna głośna sprawa z udziałem 46-latka. Poza pracą z polskimi siatkarkami ten w trakcie sezonu klubowego pracuję w Vero Volley Milano. Jakiś czas temu zdecydował się na przedłużenie aktualnej umowy o kolejny sezon, a w jego zespole zabraknie jednej z największych gwiazd - Miriam Sylli.
Ta po latach zdecydowała się opuścić Włochy i przeniesie się do tureckiego Galatasaray. Według różnych źródeł decyzja ta miała być podyktowana konfliktem, w jaki popadła z trenerem. To okazało się nieprawdą, a całą sprawę za pośrednictwem mediów społecznościowych wyjaśniła przyjmująca.
- Nigdy nie sądziłam, że nadejdzie ta chwila, bo nigdy nie przypuszczałam, że opuszczę Włochy, mój kraj, który bardzo kocham, a jestem ciekawa, co przyniesie przyszłość i mam nadzieję, że wszyscy będą wspominali mnie dobrze, na boisku i poza nim. Pragnę z całego serca podziękować wszystkim osobom, które były mi bliskie w tej drodze: tym, którzy mi kibicowali, tym, którzy mnie wspierali, byli ze mną na dobre i na złe. Bez Was nie zaszłabym tak daleko - napisała.
Sylla mówi wprost. "Nie pozwolę nikomu"
Zawodniczka w dalszej części komunikatu wskazała, że Lavarini jest dla niej wyjątkową postacią i nie pozwoli, aby ktoś zniszczył tą długoletnią znajomość.
- Muszę jednak podkreślić jedno: w tej historii, która stanowi dla mnie nowe i wielkie wyzwanie, jest osoba, która była niesprawiedliwie oskarżana, krytykowana i atakowana. Ktoś, kogo zawsze szanowałem i kto na to nie zasługuje: Stefano Lavarini, mój pierwszy trener, kiedy miałem 18 lat, którego bardzo lubię. Stefano jest i zawsze będzie osobą, którą mam w sercu. Moje wybory nie zależą od niego i nie pozwolę nikomu zniszczyć tej cennej relacji, która trwa od wielu lat. Więcej wyjaśniać nie trzeba - czytamy.