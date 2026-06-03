Lavarini nie miał wątpliwości. Tak ocenił swoje siatkarki

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

To nie była łatwa inauguracja sezonu w Lidze Narodów dla polskich siatkarek. Belgia postawiła polskiej kadrze twardy opór, ale ostatecznie to "Biało-Czerwone" zaczynają sezon zwycięstwem. Satysfakcji z postawy swoich zawodniczek nie kryje trener Stefano Lavarini. - Jestem zadowolony, że dziewczyny nie zwiesiły głów - podkreśla selekcjoner polskiej kadry. I wyznacza swojej drużynie jasny kierunek na kolejne mecze.

Stefano Lavarini w białej koszulce z logo polskiej siatkówki podczas wywiadu na tle hali sportowej.
Stefano Lavarini poprowadził polską drużynę do zwycięstwascreen Polsat SportPolsat Sport

Stefano Lavarini rozpoczyna piąty sezon z reprezentacją Polski w Lidze Narodów. Pod jego wodzą polskie siatkarki wróciły do światowej czołówki, a te rozgrywki stały się wręcz ich specjalnością. Tylko w pierwszym sezonie, gdy Lavarini dopiero układał kadrę, "Biało-Czerwone" skończyły Ligę Narodów na odległym miejscu. W trzech kolejnych latach zajmowały w niej trzecie miejsce.

Tegoroczne rozgrywki również są ważne, bo punkty zdobywane w LN budują pozycję w rankingu FIVB - a ten może zapewnić awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Pierwszy mecz w rozgrywkach nie był jednak dla Polek łatwy.

Stefano Lavarini jasno o swoich siatkarkach. "Nie zwiesiły głów"

W spotkaniu z Belgią, którym kadra Lavariniego zainaugurowała tegoroczną Ligę Narodów, obie drużyny pokazały fragmenty lepszej gry, ale też traciły punkty seriami. I na zmianę wygrywały sety - mecz rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku.

Po spotkaniu Lavarini jasno wskazał jednak, że jest usatysfakcjonowany postawą drużyny. Zwłaszcza tym, jak jego siatkarki poradziły sobie w trudnych sytuacjach.

- Jestem zadowolony, że dziewczyny nie zwiesiły głów po fragmentach, w których grały trochę mniej udanie. I że potrafiły wrócić z zagrywką. Kiedy zaczynasz, jesteś podekscytowany, czujesz się komfortowo i naciskasz. Ale kiedy zaczynają się trudności, nie jest łatwo znów naciskać, być odważnym w ataku, szukać agresywnych rozwiązań. Wiele razy w trudnych momentach starasz się grać łatwo, komfortowo, nie brać na siebie odpowiedzialności - stwierdził trener polskiej kadry przed kamerą Volleyball World TV.

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Jego siatkarki ostatecznie okazały się lepsze w tie-breaku, wygrywając z Belgią 15:13. To powtórka wyniku z ostatniego spotkania obu drużyn w mistrzostwach świata w Tajlandii, gdy przed rokiem Polska była górą w meczu 1/8 finału w Bangkoku.

W tym sezonie w kadrze Lavariniego doszło jednak do sporych zmian. Część siatkarek odmówiła selekcjonerowi, między innymi z powodów zdrowotnych. Karierę zakończyła kapitan Agnieszka Korneluk.

Tym ważniejsze było więc udane otwarcie. A Lavarini po spotkaniu podkreślał, że odważna gra w trudnych momentach jest tym, czego oczekuje od swoich podopiecznych.

- To dokładnie kierunek, w którym musimy podążać. Możemy mieć wzloty i upadki, ale duch drużyny musi być pomóc znaleźć właściwe rozwiązania, brać odpowiedzialność za grę - nie ma wątpliwości Włoch.

Już w czwartek jego zespół rozegra drugi mecz w Lidze Narodów. Rywalem będzie reprezentacja Czech.

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Maciej Brzeziński
Mężczyzna z brodą w koszulce reprezentacji Polski z logotypami sponsorów, stojący ze zgiętą ręką na biodrze w hali sportowej; w tle rozmyte sylwetki osób i trybuny.
Stefano LavariniANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Trener w białej koszulce i czerwonych spodenkach wyraża silne emocje, trzymając w ręku tablicę z notatkami na tle hali sportowej. Jego postawa sugeruje zaangażowanie i energię związane z wydarzeniem sportowym.
Stefano LavariniANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Mężczyzna z brodą w białej koszulce z czerwonymi akcentami, trzymający gwizdek przy ustach i patrzący skupionym wzrokiem w dal, najprawdopodobniej trener siatkarski podczas meczu.
Stefano LavariniMarcin GolbaAFP


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