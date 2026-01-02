Lavarini już ją zauważył, a teraz taka decyzja. Odważny krok polskiej siatkarki

Polskie siatkarki od kilku miesięcy są wręcz rozchwytywane przez tureckie kluby. Ostatniego lata do Sultanlar Ligi trafiły m.in. Agnieszka Korneluk, Malwina Smarzek czy Zuzanna Górecka. A przecież kilka innych siatkarek z polskim paszportem już wcześniej w Turcji występowało.

W tym gronie była Aleksandra Rasińska. Od 2024 r. występowała w Aydin Buyuksehir. Kilka miesięcy temu dołączyła do niej Martyna Grajber-Nowakowska. W nowym roku w klubie będzie już jednak występować tylko jedna polska siatkarka.

Odważny krok polskiej siatkarki. Wybór padł na Manisę

Z klubem pożegnała się już bowiem Rasińska. 27-letnia atakująca była czołową postacią zespołu, który zajmuje obecnie dziesiąte miejsce w tabeli Sultanlar Ligi. Polka ze 180 zdobytymi punktami zajmuje dziesiąte miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodniczek ligi, jest też ósma w rankingu najlepiej zagrywających - zanotowała 14 asów serwisowych.

Kolejnych w Sultanlar Ligi, przynajmniej w tym sezonie, na razie nie będzie. Rasińska zdecydowała się bowiem na odważny krok i zmienia klub w środku sezonu, w dodatku przenosząc się do niższej ligi.

Nowym pracodawcą polskiej atakującej została Vestel Manisa BBSK, czyli drużyna z zaplecza Sultanlar Ligi. Celuje w awans do elity, aktualnie zajmuje drugie miejsce w tabeli. Rasińska ma pomóc w osiągnięciu celu.

Zmiana barw klubowych przez Rasińską wpisuje się w zmiany, jakie w ostatnich tygodniach następują w Aydin. Klub niedawno zmienił trenera pierwszej drużyny, opuściła go też podstawowa rozgrywająca Wiktorija Kobzar.

Rasińska na zapleczu Sultanlar Ligi będzie z kolei walczyć nie tylko o awans do elity, ale i uwagę Stefano Lavariniego. W poprzednim sezonie selekcjoner powołał ją do reprezentacji Polski - Rasińska znalazła się w szerokim składzie wśród czterech wybranych przez trenera atakujących. Nie dostała jednak szansy zaprezentowania się w kadrze, Lavarini wyżej cenił Magdalenę Stysiak i Smarzek.

Polki zaś nadal są cenione przez tureckie kluby. I to mimo że niedawno jedna z nich, Weronika Centka-Tietianiec, pożegnała się z Kuzeyboru - być może środkowa dokończy sezon w Polsce. Blisko zmiany klubu wewnątrz ligi tureckiej była Martyna Czyrniańska, ale według doniesień z Turcji Kuzeyboru nie zgodziło się na transfer przyjmującej do Besiktasu Stambuł.

