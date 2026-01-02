Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lavarini już ją zauważył, a teraz taka decyzja. Odważny krok polskiej siatkarki

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Aleksandra Rasińska w ostatnich sezonach należy do czołówki polskich atakujących. 27-letnia siatkarka zapracowała na zainteresowanie ze strony selekcjonera kadry Stefano Lavariniego, a ostatnio dobrze radziła sobie w lidze tureckiej. Choć była w czołowej dziesiątce najlepiej punktujących zawodniczek Sultanlar Ligi, nowy rok rozpocznie w nowym klubie. Zdecydowała się na odważny ruch, zagra bowiem o ligę niżej niż do tej pory.

Atakująca drużyny w białych strojach wykonuje dynamiczny atak nad siatką na tle boiska do siatkówki, blokowana przez zawodniczki w żółto-zielonych strojach, w prawym górnym rogu wstawione okrągłe zdjęcie dwóch uśmiechniętych siatkarek.
Aleksandra Rasińska występowała ostatnio w jednym klubie z Martyną Grajber-Nowakowską. Teraz w Aydin zostanie tylko przyjmującaXu Bingjie/Xinhua News/East News / https://www.instagram.com/olarasinska/East News

Polskie siatkarki od kilku miesięcy są wręcz rozchwytywane przez tureckie kluby. Ostatniego lata do Sultanlar Ligi trafiły m.in. Agnieszka Korneluk, Malwina Smarzek czy Zuzanna Górecka. A przecież kilka innych siatkarek z polskim paszportem już wcześniej w Turcji występowało.

W tym gronie była Aleksandra Rasińska. Od 2024 r. występowała w Aydin Buyuksehir. Kilka miesięcy temu dołączyła do niej Martyna Grajber-Nowakowska. W nowym roku w klubie będzie już jednak występować tylko jedna polska siatkarka.

Odważny krok polskiej siatkarki. Wybór padł na Manisę

Z klubem pożegnała się już bowiem Rasińska. 27-letnia atakująca była czołową postacią zespołu, który zajmuje obecnie dziesiąte miejsce w tabeli Sultanlar Ligi. Polka ze 180 zdobytymi punktami zajmuje dziesiąte miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodniczek ligi, jest też ósma w rankingu najlepiej zagrywających - zanotowała 14 asów serwisowych.

Kolejnych w Sultanlar Ligi, przynajmniej w tym sezonie, na razie nie będzie. Rasińska zdecydowała się bowiem na odważny krok i zmienia klub w środku sezonu, w dodatku przenosząc się do niższej ligi.

Nowym pracodawcą polskiej atakującej została Vestel Manisa BBSK, czyli drużyna z zaplecza Sultanlar Ligi. Celuje w awans do elity, aktualnie zajmuje drugie miejsce w tabeli. Rasińska ma pomóc w osiągnięciu celu.

Polskie siatkarski rozchwytywane w Turcji

Zmiana barw klubowych przez Rasińską wpisuje się w zmiany, jakie w ostatnich tygodniach następują w Aydin. Klub niedawno zmienił trenera pierwszej drużyny, opuściła go też podstawowa rozgrywająca Wiktorija Kobzar.

Rasińska na zapleczu Sultanlar Ligi będzie z kolei walczyć nie tylko o awans do elity, ale i uwagę Stefano Lavariniego. W poprzednim sezonie selekcjoner powołał ją do reprezentacji Polski - Rasińska znalazła się w szerokim składzie wśród czterech wybranych przez trenera atakujących. Nie dostała jednak szansy zaprezentowania się w kadrze, Lavarini wyżej cenił Magdalenę Stysiak i Smarzek.

Polki zaś nadal są cenione przez tureckie kluby. I to mimo że niedawno jedna z nich, Weronika Centka-Tietianiec, pożegnała się z Kuzeyboru - być może środkowa dokończy sezon w Polsce. Blisko zmiany klubu wewnątrz ligi tureckiej była Martyna Czyrniańska, ale według doniesień z Turcji Kuzeyboru nie zgodziło się na transfer przyjmującej do Besiktasu Stambuł.

    Podsumowanie roku 2025 w wykonaniu reprezentacji Polski siatkarekPolsat Sport
    Atakuje Aleksandra Rasińska podczas turnieju siatkówki na Letniej Uniwersjadzie
    Atakuje Aleksandra Rasińska podczas turnieju siatkówki na Letniej UniwersjadziePaweł Skrabamateriały prasowe
    Trener i sztab szkoleniowy reprezentacji Polski w siatkówce siedzący na ławce rezerwowych podczas meczu, ubrani w białe koszulki z czerwonymi elementami, z widocznym napięciem na twarzach niektórych osób.
    Stefano Lavarini, trener polskich siatkarekvolleyballworld.commateriały prasowe
    Grupa siatkarek w czerwonych strojach, wyposażonych w ochraniacze na kolana, wchodzi na boisko podczas meczu halowego, wokół widoczni kibice na trybunach oraz sportowy sprzęt i elementy wyposażenia hali.
    Siatkarki reprezentacji Polski. Rasińska na razie czeka na szansę od Lavariniego w oficjalnym meczuvolleyballworld.commateriały prasowe

