Najbliższe mecze siatkarek to nie tylko sprawdzian formy po nie do końca udanych Mistrzostwach Europy. Kwalifikacje do igrzysk w Łodzi to walka o powrót na olimpijskie parkiety po 16 latach nieobecności. Gdzie oglądać mecze siatkarek? Kiedy zagrają Polki w Łodzi? Sprawdzamy transmisje TV i online oraz prezentujemy terminarz meczów siatkarek podczas kwalifikacji do igrzysk w Paryżu.