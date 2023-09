Kuriozalny mecz w kwalifikacjach olimpijskich. Trener aż czerwienił się ze złości

Pierwsza wygrana reprezentacji Kolumbii w łódzkiej Atlas Arenie. W swoim piątym meczu w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich siatkarki z Ameryki Południowej pokonały 3:2 reprezentację Korei Południowej. Spotkanie było pełne zwrotów akcji, zmian prowadzenia i kuriozalnych serii błędów, co doprowadzało do szewskiej pasji trenerów - zwłaszcza opiekuna Korei Cesara Hernandeza. Obie drużyny przegrały wcześniej z Polską, która zmierzy się dziś z reprezentacją Niemiec.