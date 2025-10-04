Kuriozalne sceny na meczu siatkarek. Kibice przecierali oczy ze zdziwienia

Do zdarzenia doszło w trakcie meczu brazylijskiej ligi kobiecej między zespołem Barueri a słynnym Osasco. Spotkanie było emocjonujące i wchodziło w decydującą fazę, gdy nagle wydarzyło się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. Gdy obie drużyny zajmowały już swoje pozycje przed kolejną akcją, przez boisko przebiegło niewielkie, szare zwierzątko.

"Zespoły zajęły pozycje, a nagle rozpoczęła się panika. Mecz nie był jeszcze rozstrzygnięty, a przez boisko przebiegł opos, zaskakując kilka zawodniczek. Co więcej, środkowa bloku drużyny Barueri, Luzia, szybko zauważyła zwierzę i odskoczyła, aby uniknąć kontaktu z nim" - relacjonował brazylijski portal "olimpiadatododia.com.br".

Publiczność zareagowała gromkim śmiechem i oklaskami, ale dla samych siatkarek sytuacja była chwilowo stresująca. Nieprzewidziany gość biegał chaotycznie po parkiecie, zanim został bezpiecznie odłowiony i wyniesiony z hali przez obsługę techniczną. Na szczęście całe zajście zakończyło się bezpiecznie zarówno dla zawodniczek, jak i dla samego oposa, który szybko stał się bohaterem internetowych memów i nagrań wideo.

Incydent w brazylijskiej lidze siatkarskiej natychmiast obiegł media społecznościowe, stając się jedną z najbardziej komentowanych scen sportowych tygodnia. Internauci żartowali, że opos miał szansę zostać "najlepszym libero meczu", a niektórzy twierdzili, że zwierzę mogło po prostu szukać schronienia przed tropikalnym upałem. Podczas gdy dla Europejczyków obecność takiego zwierzęcia w hali sportowej może wydawać się wręcz egzotyczna, w Brazylii oposy są jednak stosunkowo powszechne.

Choć mecz został szybko wznowiony, wielu kibiców zapamięta go nie tyle z powodu wyniku, ile z powodu niespodziewanego gościa. W historii sportu zapisało się już wiele zabawnych momentów z udziałem zwierząt, ale brazylijski opos z pewnością na długo pozostanie jednym z najbardziej oryginalnych przykładów, że sport potrafi być całkowicie nieprzewidywalny.