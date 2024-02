Kuriozalna sytuacja w Lidze Mistrzów. Jak to możliwe, że nikt nie zauważył?

W pierwszym meczu ćwierćfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów doszło do pojedynku między Guaguas Las Palmas a Ziraatem Bankasi Ankara. W spotkaniu rozgrywanym na boisku w Hiszpanii lepsi okazali się zawodnicy przyjezdnych, którzy wygrali 3:1 i są bardzo blisko awansu. Jednak o samym wyniku nie mówi się tak dużo, jak o jednej z sytuacji w trakcie drugiego seta.

Kuriozalna akcja w Lidze Mistrzów. Jak to możliwe, że nikt tego nie zauważył?

Mecz zaczął się od wygranej gospodarzy w pierwszym secie 25:17, ale potem do głosu doszli mistrzowie Turcji, którzy zaczęli dominować na parkiecie. Najbardziej wyrównana była druga partia, kiedy to doszło do kuriozalnej sytuacji. Przy stanie 23:23 i zagrywce Ziraatu, goście zdobyli punkt efektownym blokiem. Nikt jednak nie zauważył, że w drugiej linii jest tylko dwóch siatkarzy...