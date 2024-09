Miejsce w czołowej trójce PlusLigi oznaczało także powrót do Ligi Mistrzów. Jak się jednak okazuje, nie obędzie się bez problemów . PGE Projekt dwa mecze fazy grupowej - z Greenyard Maaseik i Berlin Recycling Volleys - rozegra bowiem w Łodzi, a dokładniej w Sport Arenie.

"Torwar nie jest dostępny w tym terminie, a CEV nie dopuścił Areny Ursynów jako miejsca rozgrywania spotkań . Jedyna możliwa i sensowna alternatywa" - napisał. Chodzi o 12 listopada i 3 grudnia. W kolejnym wpisie Iwańczyk dodał, że wymogiem Europejskiej Konfederacji Siatkówki wobec hal goszczących Ligę Mistrzów jest pojemność co najmniej 2500 miejsc.

Projekt Warszawa namiesza w Lidze Mistrzów? W grupie będzie faworytem

Tego właśnie brakuje Arenie Ursynów, by gościć mecze Ligi Mistrzów. W tej hali PGE Projekt rozgrywa sporo spotkań w roli gospodarza, choć gości przeciwników również na Torwarze. Ten będzie jednak dostępny dopiero na trzeci mecz grupowy brązowych medalistów PlusLigi - 17 grudnia do stolicy przyjedzie ACH Volley Lublana. I dopiero wtedy warszawscy kibice obejrzą spotkanie Ligi Mistrzów we własnym mieście.