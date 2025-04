Kurek wybrał klub. Właśnie pojawiła się nazwa, miałby zastąpić innego Polaka

Dużo mówiło się choćby o kierunku japońskim, gdzie w przeszłości gwiazdor Nikoli Grbicia występował z dobrym skutkiem. I rzeczywiście coś jest na rzeczy. Sprawie przyjrzała się Sara Kalisz . Dziennikarka "TVP Sport" w sobotnie przedpołudnie przedstawiła, czego dowiedziała się po rozmowach z dobrze zorientowanymi osobami ze środowiska. Jeżeli informacje żurnalistki się potwierdzą, Bartosz Kurek niebawem powinien dołączyć do Tokyo Great Bears.

Bartosz Kurek zagra w Tokio Great Bears? O tym klubie mówią dwa niezależne źródła

"Myślę, że tak się kończy historia Muzaja w Tokio, bo biorąc pod uwagę komunikat klubu oraz niektóre opinie, to po sezonie rozwiążą z nim umowę. U nich chyba zasada drugiej szansy nie występuje" - oceniał też wtedy Jakub Balcerzak w mediach społecznościowych. I to właśnie młodszego kolegę ma teraz zastąpić Bartosz Kurek. "O możliwości przejścia Kurka do Tokio Great Bears poinformowały nas dwa niezależne od siebie źródła" - zaznaczyła na koniec Sara Kalisz.