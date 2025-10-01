Kurek wrócił do Polski i już ogłoszenie żony. Długo na to czekała

Małżeństwo Kurków to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych siatkarskich par w kraju nad Wisłą. Jeszcze niedawno przed kibicami prezentował się sam Bartosz, lecz zeszłym roku jego żona ogłosiła zaskakujący powrót i podpisała kontrakt z drugoligowym zespołem z Nysy. Już w pierwszym sezonie wraz z koleżankami awansowała na zaplecze Tauron Ligi. Przygoda sportsmenki w województwie opolskim jednak nie będzie kontynuowana. Anna Kurek zdecydowała się wyjechać wraz z mężem do Japonii.

Długo wydawało się, że 32-latka z bólem serca ponownie zawiesi karierę. Bartosz Kurek ostatecznie nie pozwolił jej na rezygnację z marzeń. Gwiazdor Nikoli Grbicia zaangażował kogo trzeba, dzięki czemu para na przełomie września oraz października ogłosiła kolejny sukces, tym razem negocjacyjny. O przełomie w sprawie poinformowała sama Anna za pośrednictwem kanału w serwisie YouTube. Niebawem przywdzieje ona koszulkę Tokyo Sunbeams.

Anna Kurek nie zamierza kończyć kariery. Przyszły sezon spędzi w Japonii

"Widzicie co ja tutaj mam? Kontrakt. To staje się oficjalne już, ponieważ mam normalnie papiery do podpisania, wiążące. (...) Siedem lat temu ostatni raz podpisałam kontrakt. Nie ma już odwrotu. Tokio musi załatwić jeszcze transfer przez związek i tak dalej. W życiu bym nie przypuszczała, że zagram w Japonii. Mam masę emocji w sobie, takich naprawdę skrajnych. Z jednej strony jestem zadowolona i dumna z siebie, że po takiej przerwie wróciłam do grania. Z drugiej strony jestem pełna obaw czy dam radę" - przyznała na wstępie.

Za małżonką Bartosza Kurka pierwsze aktywności w nowej ekipie. "Wideo rozmowa była prowadzona z czterech różnych miejsc. Byłam ja, poza tym agent Bartka, który pośredniczył w tym transferze. Była też strona klubu Bartka i trener. (...) Wychodzi na to, że menedżer Bartka jest też teraz moim menedżerem, chociaż nie umawialiśmy się na prowizję (śmiech). Zapytał się on jaki jest cel drużyny na ten sezon. Trener odpowiedział, że jak będzie z nami Ania to walczymy o awans. (...) Tak się zastanawiam czy to było w żartach, czy na serio. Jeżeli chodzi o japońskie poczucie humoru, to jest to dla mnie tajemnica" - dodała.

Para niebawem uda się więc razem do Azji i rozpocznie kolejny etap w swoim życiu. O ile kapitan reprezentacji Polski miał już epizod w Kraju Kwitnącej Wiśni, o tyle dla Anny będzie to coś nowego.

Bartosz Kurek, Anna Kurek Sylwia Dąbrowa East News

Bartosz Kurek, Anna Kurek Łukasz Kalinowski, Polska Press East News

Bartosz Kurek i jego żona Anna Andrzej Iwańczuk/Nur Photo/East News/Łukasz Kalinowski AFP