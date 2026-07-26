Bartosz Kurek w pełni korzysta z przerwy od występów w reprezentacji Polski i realizuje projekty, na które wcześniej nie miał czasu ze względu na zbyt napięty grafik. Teraz 37-latek pojawił się w najnowszym filmiku ekipy Warszawski Koks i stanął w stanął w ogniu pytań. Kapitan "Biało-Czerwonych", choć obecnie nie występuje w narodowych barwach, nie uniknął tematów związanych z kadrą. W pewnym momencie zapytany został o to, który z siatkarzy Nikoli Grbicia jego zdaniem najpoważniej podchodzi do tematu treningu, zdrowego odżywiania i dawania z siebie stu procent nie tylko na boisku, ale również poza nim. Kurek wcale nie miał problemu z odpowiedzią na to pytanie i od razu wskazał jednego z kolegów.

"Myślę, że Kamil Semeniuk jest naprawdę pozytywnym świrem. Myślę, że mógłby zrobić na was wrażenie. To, co gość jest w stanie zrobić, to jak on jest zbudowany. On ma 193 cm, jak zdejmie koszulkę, to tam nie ma grama tłuszczu. Doceniam jego ciężką robotę, to, jak się profesjonalnie prowadzi. Nie chciałbym mieszkać z nim w pokoju na zgrupowaniu. (...) Na pewno nie ode mnie, ale od jakiś trenerów, którzy gdzieś tam wcześniej patrzyli, jak pracuje reprezentacja, on to przeniósł, wziął to, co najlepsze i dodał jeszcze coś od siebie. (...) Na boisku, na siłowni jest robotem. Także z mojej perspektywy od najciężej trenuje" - podsumował Kurek.

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Kamil Semeniuk pozytywnie nastawiony przed kluczowymi meczami Ligi Narodów siatkarzy

Kamil Semeniuk od wielu już lat jest filarem polskiej kadry siatkarzy i regularnie powoływany jest na ważne imprezy. 30-latek na siatkarskim parkiecie zaprezentował się także podczas trzeciego turnieju Ligi Narodów w Chicago, który "Biało-Czerwoni" zakończyli z kompletem zwycięstw. W ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Ukrainą. Ich celem jest jednak dotarcie do finału i powtórzenie sukcesu sprzed roku, kiedy to sięgnęli po końcowy triumf po wygranej nad Włochami 3:0.

"W ostatnim turnieju w Chicago pokazaliśmy, że jesteśmy w naprawdę niezłej dyspozycji i gotowi do walki o obronę tego tytułu. Jedziemy na pewno pozytywnie nastawieni, zmobilizowani, aby być tam do samego końca. Myślę, że naszą ciężką grą i potem wylanym na boisku jesteśmy w stanie powtórzyć tę piękną historię, którą udało się zrobić rok temu w tym samym mieście. Wspomnienia mamy bardzo dobre i mam nadzieję, że ten wyjazd i finały w Ningbo w tym roku również zakończą się happy endem dla nas" - mówił Semeniuk w rozmowie z Polsatem Sport.

Bartosz Kurek Marcin Golba AFP

Kamil Semeniuk Lukasz Kalinowski East News

Bartosz Kurek w reprezentacji Polski. Obok Kamil Semeniuk Marcin Golba/NurPhoto AFP





Liga Narodów. Brazylia - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport