Kurek powrócił do Japonii i FIVB wkroczyła do akcji. Jest komunikat ws. Polaka

Lepszego powrotu po kontuzji doświadczony sportowiec nie mógł sobie wyobrazić. Po tym, gdy na Filipinach nabawił się urazu, cały kraj drżał o jego zdrowie. Gwiazdor ekspresowo doszedł do pełni sił. Dopiero kilka dni temu wylądował w Azji, a już huczy o nim niemal cała siatkarska Japonia. Trener Tokyo Great Bears go nie oszczędzał, bo wałbrzyszanin znajdował się na boisku w każdym secie. 37-latek odpłacił mu się w kapitalnym stylu. Zdobył on aż 28 punktów. Bartosz Kurek kończył prawie co drugą piłkę, momentami niemal w pojedynkę utrzymując przyjezdnych w grze.

Mecz w sam sobie mógł się podobać, ponieważ trwał aż pięć setów. I kto wie, jak skończyłaby się, gdyby nie postawa Polaka. W ostatniej partii także zachował on zimną krew, dzięki czemu wraz z kolegami cieszył się z triumfu na początek sezonu. Bartosz Kurek otrzymał dziś aż dwie nagrody. Pierwsza przyszła w trakcie trwania starcia. Na profilu Volleyball World pojawił się film z atakującym w roli głównej. "Tuż po zdobyciu brązowego medalu mistrzostw świata Kurek powraca z charakterystyczną dla siebie siłą, doświadczeniem i spokojnym przywództwem" - napisali ludzie z ramienia FIVB.

Kolejne wyróżnienie przyszło po ostatniej piłce. Kapitana kadry Grbicia nagrodzono statuetką MVP. I to całkowicie zasłużenie, bo zdobył najwięcej punktów w zwycięskiej ekipie. "Konnichiwa! Chyba dawno mnie tutaj nie było, ale już jestem, czuje się świetnie i chce wraz z tym trenerem i tymi chłopakami zrobić coś niezłego w tym sezonie. Nagroda MVP to zawsze miłe wyróżnienie, zwłaszcza, że jestem tutaj dopiero od paru dni, ale przede wszystkim cieszę się, że zagraliśmy dobre zawody, pracujemy dalej" - przyznał po spotkaniu, cytowany przez Jakuba Balcerzaka w serwisie X.

"Dobrze cię widzieć, szefie" - napisał również wspomniany wyżej siatkarski ekspert. Kolejny raz w akcji naszego rodaka zobaczymy już jutro, kiedy to dojdzie do rewanżowego pojedynku. Również w Shizouce.

Toray Arrows - Tokyo Great Bears 2:3 (24:26, 25:27, 25:22, 25:21, 13:15)

