Kurek opuścił Polskę. Tak potraktowali go Japończycy, pokazano zdjęcie

Bartosz Kurek wreszcie ma powody do radości. Ostatnie tygodnie nie były najszczęśliwsze dla atakującego naszej kadry. Finałową część mistrzostw świata obejrzał on zza band reklamowych, ponieważ nabawił się niegroźnego urazu. Pozostali "Biało-Czerwoni" bez wsparcia kapitana przegrali półfinałowe starcie z Włochami i ostatecznie zadowolili się brązowym medalem. Atakujący z kolei rozpoczął walkę z czasem, by wyrobić się na start zmagań w Japonii.

"Bartosz Kurek będzie musiał zrobić sobie od dwóch do trzech tygodni przerwy, aby wyleczyć kontuzję. W związku z tym nie pojawi się na konferencji prasowej otwierającej sezon, zaplanowanej na środę 8 października. Ma dołączyć do zespołu w październiku" - pisali Tokyo Great Bears w mediach społecznościowych. To właśnie dla stołecznej drużyny gwiazdor Nikoli Grbicia ma zdobywać punkty przez co najmniej kilka najbliższych miesięcy.

Bartosz Kurek już powitany na lotnisku. Szaleństwo na punkcie Polaka

Japończycy wprost nie mogli doczekać się przylotu 37-latka. Wreszcie wyjątkowy moment nastąpił w poniedziałkowy poranek naszego czasu. Gdy wałbrzyszanin opuścił pokład samolotu, natychmiast zaopiekowali się nim działacze. Bartosz Kurek otrzymał wyjątkową kartkę z napisem "Witaj ponownie w Japonii. Ciesz się siatkarskim życiem razem z nami w Tokio". Atakujący zapozował z nią do pamiątkowej fotografii.

Rozwiń

Ta cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza na platformie X. Polubiło ją kilka tysięcy użytkowników, ponadto została udostępniona ponad 750 razy. Widać, że japońska społeczność siatkarska wprost żyje powrotem kapitana naszej kadry do Azji. Coś do przekazania fanom miał także główny bohater całego zamieszania.

Nie mogę się doczekać, aż zagram w Japonii po raz pierwszy od jakiegoś czasu. Jestem podekscytowany

Na inaugurację rozgrywek SV League Tokyo Great Bears zmierzą się na wyjeździe z Toray Arrows. Początek w sobotę 25 października o godzinie 7:05.

Chóralnie odśpiewane „Sto lat” dla Bartosza Kurka po meczu Polska – Serbia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Siatkówka, Polska - Kanada. Bartosz Kurek po raz kolejny pokazał się z dobrej strony VolleyballWorld materiały prasowe

Bartosz Kurek Marcin Golba AFP

Bartosz Kurek i Nikola Grbić Piotr Hukalo East News