Kurek ogłosił powrót, teraz nadeszło potwierdzenie. To tam będzie grał

Bartosz Kurek poprzednią kampanię klubową spędził w Japonii. Choć wraz z kolegami nie zdobył nawet medalu, to i tak gra na kontynencie azjatyckim sprawiała mu sporą przyjemność. Najlepszy na to dowód? Niedawne słowa wypowiedziane na antenie TVN. Gdy pojawił się temat nadchodzącego sezonu klubowego, nasz rodak zapowiedział powrót do Kraju Kwitnącej Wiśni. Choćby dlatego, że ma tam niedokończone interesy, dodatkowo jest bardzo głodny historycznego sukcesu.

"Spróbujemy ten klub podciągnąć gdzieś wyżej, niż jest w tym momencie. Taki mam cel" - ogłosił polskim widzom na początku czerwca. Już wtedy brakowało tylko potwierdzenia ze strony klubu. Oficjalny komunikat pojawił się w środowe popołudnie naszego czasu. "Z przyjemnością informujemy, że zdecydowaliśmy się na przedłużenie kontraktu zawodniczego z Bartoszem Kurkiem na sezon 2026/27" - czytamy na platformie X.

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Dodatkowo jedna z czołowych ekip ligi japońskiej ujawniła, iż atakujący niebawem znów zagra z numerem szóstym. Nie zabrakło także wypowiedzi gwiazdora znad Wisły. "Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że będę mógł ponownie nosić barwy Tokyo Great Bears w przyszłym sezonie. Kibice Tokyo Great Bears - jesteście jednymi z najlepszych i najbardziej wspierających kibiców i zasługujecie na nasze pełne zaangażowanie" - przyznał Bartosz Kurek na łamach "tokyo-greatbears.com".

"Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie poprawimy nasze wyniki i damy wam jeszcze więcej powodów do świętowania z nami. Zarówno ja, jak i moja żona czujemy się wspaniale w Japonii, więc decyzja o kolejnym roku była łatwa. Cieszmy się razem kolejnym sezonem" - dodał, podekscytowany nadchodzącą kampanią. Na koniec padła dodatkowo zapowiedź niezapomnianego sezonu. 37-latek wraz z drużyną celuje zapewne w medal. Póki co posiada on trzy krążki SV League na swoim koncie. Wszystkie zdobyte w barwach Wolfdogs Nagoya.

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Bartosz Kurek SHERWIN VARDELEON AFP

Bartosz Kurek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Bartosz Kurek SHERWIN VARDELEON AFP





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