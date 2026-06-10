Kurek ogłosił powrót, teraz nadeszło potwierdzenie. To tam będzie grał

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Siatkarska reprezentacja Polski od pewnego zwycięstwa 3:0 nad Kubą rozpoczęła tegoroczną Ligę Narodów. Kolegów co najwyżej przed telewizorem oglądał jednak Bartosz Kurek, który odpoczywa po wymagającym sezonie klubowym. Niedawno gwiazdor gościł w "Dzień Dobry TVN", gdzie ogłosił powrót. Teraz do akcji wkroczyli działacze wspomnianej drużyny - potwierdzili oni słowa atakującego.

Bartosz Kurek w zielonej koszulce siatkarskiej reprezentacji Polski na tle hali sportowej.
Bartosz KurekKlaudia RadeckaAFP

Bartosz Kurek poprzednią kampanię klubową spędził w Japonii. Choć wraz z kolegami nie zdobył nawet medalu, to i tak gra na kontynencie azjatyckim sprawiała mu sporą przyjemność. Najlepszy na to dowód? Niedawne słowa wypowiedziane na antenie TVN. Gdy pojawił się temat nadchodzącego sezonu klubowego, nasz rodak zapowiedział powrót do Kraju Kwitnącej Wiśni. Choćby dlatego, że ma tam niedokończone interesy, dodatkowo jest bardzo głodny historycznego sukcesu.

"Spróbujemy ten klub podciągnąć gdzieś wyżej, niż jest w tym momencie. Taki mam cel" - ogłosił polskim widzom na początku czerwca. Już wtedy brakowało tylko potwierdzenia ze strony klubu. Oficjalny komunikat pojawił się w środowe popołudnie naszego czasu. "Z przyjemnością informujemy, że zdecydowaliśmy się na przedłużenie kontraktu zawodniczego z Bartoszem Kurkiem na sezon 2026/27" - czytamy na platformie X.

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Dodatkowo jedna z czołowych ekip ligi japońskiej ujawniła, iż atakujący niebawem znów zagra z numerem szóstym. Nie zabrakło także wypowiedzi gwiazdora znad Wisły. "Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że będę mógł ponownie nosić barwy Tokyo Great Bears w przyszłym sezonie. Kibice Tokyo Great Bears - jesteście jednymi z najlepszych i najbardziej wspierających kibiców i zasługujecie na nasze pełne zaangażowanie" - przyznał Bartosz Kurek na łamach "tokyo-greatbears.com".

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"Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie poprawimy nasze wyniki i damy wam jeszcze więcej powodów do świętowania z nami. Zarówno ja, jak i moja żona czujemy się wspaniale w Japonii, więc decyzja o kolejnym roku była łatwa. Cieszmy się razem kolejnym sezonem" - dodał, podekscytowany nadchodzącą kampanią. Na koniec padła dodatkowo zapowiedź niezapomnianego sezonu. 37-latek wraz z drużyną celuje zapewne w medal. Póki co posiada on trzy krążki SV League na swoim koncie. Wszystkie zdobyte w barwach Wolfdogs Nagoya.

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Siatkarz w zielonym stroju reprezentacji Polski z wyrazem zaskoczenia na twarzy kieruje gest w stronę drugiego zawodnika, w tle widoczni inni gracze i publiczność.
Bartosz KurekGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Siatkarz w białym stroju z czerwonymi akcentami i numerem 6 na koszulce, unosi obie ręce w geście triumfu lub energii, z wyrazem determinacji na twarzy, na tle niebieskiego boiska.
Bartosz KurekSHERWIN VARDELEONAFP


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