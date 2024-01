Bartosz Kurek to jednej z czołowych siatkarzy reprezentacji Polski. Zawodnik po sukcesach z drużyną narodową w minionym sezonie wrócił do z żoną do Japonii. Podopieczny Nikoli Grbicia na co dzień ciężko trenuje z zespołem, a jego ukochana za to ostatnio założyła kanał na YouTube, gdzie pokazuje internautom realia życia w Azji. Okazuje się, że w tym kraju wcale nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Z kilku rzeczy Anna była naprawdę zaskoczona.