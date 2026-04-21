Kubiak zaskoczył ws. Rosjan. Kadziewicza zamurowało, powiedział to na wizji

Rosjanie przed zawieszeniem z powodu wybuchu wojny w Ukrainie znajdowali się w ścisłym gronie czołowych reprezentacji globu. Tak pewnie byłoby do dziś, gdyby zbrojnie nie zaatakowali oni naszych wschodnich sąsiadów. Co jakiś czas głośno jest o potencjalnym powrocie, lecz wciąż brakuje konkretnych informacji. Na taryfę ulgową mogą liczyć jedynie młodsze roczniki. Seniorzy jednak muszą uzbroić się w cierpliwość.

Końca ich długiego wyczekiwania chciałby Michał Kubiak. Wałczanin zaskoczył szczerym wyznaniem w podcaście Przeglądu Sportowego Onet prowadzonym przez Łukasza Kadziewicza. A zaczęło się niepozornie. "To co gra się tam... Jest kilka mocnych klubów. Uważam, że jak je dopuszczą, dodatkowo do tego dojdzie reprezentacja, to zajmie im około dwa, trzy lata żeby wrócić i złapać tego bakcyla. I oni potem moim zdaniem mogą zamiatać. Mają naprawdę wielu chłopaków z potencjałem" - przyznał.

"Kadziu" kontynuował temat. W pewnym momencie wprost zapytał się 38-latka o zdanie na temat potencjalnego powrotu Rosjan. "To jest trudny temat" - wyznał początkowo Michał Kubiak. Ale kilka zdań później znacznie bardziej się otworzył. "Czym winni są sportowcy, którzy reprezentują dany kraj? (…) Zobacz ilu z tych ludzi straciło możliwość spełnienia marzeń, tylko przez decyzję, którą podjął…" - dodał. "Michał, aż przez decyzje, bo wojna to śmierć" - wtrącił się Łukasz Kadziewicz.

Rosyjscy siatkarze powinni wrócić do gry? Michał Kubiak jest na tak

"Ja bym chciał, żeby oni jako sportowcy i jako jeden z lepszych krajów, który ma drużynę siatkarską, wrócili do rozgrywek międzynarodowych. Bo bez nich czegoś mi brakuje. Liga Mistrzów co prawda istnieje, ale nie ma tam żadnego rosyjskiego zespołu. Jakby oni byli… Zobacz, że prawie w każdych rozgrywkach Rosja była w czubie. I dlaczego my jako sportowcy mamy nie mierzyć się z nimi?" - uzupełnił wypowiedź legendarny gracz.

Michał Kubiak nie boi się konsekwencji wyżej wypowiedzianych słów. "Każdy ma prawo do swojego zdania. Zapraszasz mnie do podcastu, to ja liczę, że mogę w nim powiedzieć to co chcę powiedzieć. Jeżeli moje zdanie na dany temat jest takie, to ono takie jest. Ja nie będę pod wpływem narracji kogoś z zewnątrz, kogo w ogóle nie znam, zmieniał swojego przekonania. Nie chcę żeby to zabrzmiało tak, że ja chcę Rosję z powrotem. Nie. Ja po prostu chce zawodników, którzy są najlepsi. Chcę żebyśmy mogli z nimi rywalizować i sprawdzić, czy faktycznie są najlepsi.

Nikola Abramajtys - najlepsze akcje MVP meczu UNI Opole - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport