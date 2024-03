Kto obejmie tron po ZAKS-ie? Jest szansa na historyczny rekord

Nękana kontuzjami drużyna gra poniżej oczekiwań i nie znalazła się w czołowej szóstce PlusLigi na półmetku rundy zasadniczej. A tylko taka pozycja dawała możliwość gry w ćwierćfinale. - ZAKS-y tutaj nie ma, mają swoje problemy, ale to są ich problemy. Spotkały się cztery zespoły, które absolutnie zasługują, by być w tym turnieju. Będzie bardzo ciężko zdobyć trofeum - podkreśla Mateusz Bieniek .

Środkowy reprezentacji Polski trafił przed sezonem do Aluronu CMC Warty Zawiercie. To klub, który w ostatnich latach aż trzy razy odbił się od ZAKS-y w półfinałach Pucharu Polski. Podobny kompleks mogą mieć siatkarze Jastrzębskiego Węgla, którzy przegrali z kędzierzynianami aż cztery ostatnie finały. Teraz nadarza się idealna okazja na przełamanie. Trudno jednak wskazać jednoznacznego faworyta do trofeum.