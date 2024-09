Krzysztof Ignaczak wspomina zmarłego siatkarza, poruszające słowa. "Latasz tam u góry"

Chociaż od tragicznej śmierci Arkadiusza Gołasia minęło już niemal 20 lat, pamięć o utalentowanym siatkarzu wciąż jest żywa wśród jego kolegów z reprezentacji oraz kibiców sportu. Przed rokiem w rocznicę jego śmierci polscy siatkarze rozegrali finał mistrzostw Europy, w którym pokonali Włochów. A po spotkaniu Aleksander Śliwka wprost odniósł się do tego, co wydarzyło się równo 18 lat wcześniej.

"Dalej jesteśmy w wielkich emocjach i trudno uwierzyć, że uciszyliśmy tą halę w Rzymie. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, cieszymy się, bo to też szczególna data, rocznica śmierci Arka i wiemy, że był gdzieś tam i nas wspierał. Kiedy dowiedzieliśmy się, że to będzie ta data, że to będzie ta rocznica, wiedzieliśmy, że coś specjalnego będzie unosić się w powietrzu i że Arek będzie nam pomagał z góry" - mówił w rozmowie z Polsatem Sport.