Koszmarne doniesienia po trzęsieniu ziemi. Zaginął kapitan reprezentacji

Do trzęsienia ziemi za oceanem doszło w nocy z środy na czwartek polskiego czasu. Wenezuelczycy odczuli wstrząsy o magnitudzie 7,2 oraz 7,5. Jeszcze gorszy moment nadszedł zaledwie kilkadziesiąt sekund później. Doszło do zawalenia się wielu budynków, kilkaset osób straciło życie, ranni liczeni są natomiast w tysiącach. Podobnie zresztą jak osoby zaginione.

Mnóstwo poszkodowanych wciąż znajduje się pod gruzami, wobec czego służby mają ręce pełne roboty. Problemem jest jednak między innymi brak odpowiedniego sprzętu. "Oni wciąż żyją. Nic nie możemy zrobić, nie mamy żadnych narzędzi, żadnego sposobu, żeby pomóc - powiedział agencji AFP Antonio Bermudez, mieszkaniec La Guaira. Pomoc zaoferowali choćby Amerykanie, do akcji ruszyli też ratownicy ONZ.

Willner Rivas zaginął po potężnym trzęsieniu ziemi. Proszą o modlitwę

W kataklizmie ucierpieli także sportowcy. Przykry komunikat niedawno zamieścili wenezuelscy działacze odpowiedzialni za siatkówkę. Status zaginionego ma Willner Rivas. "Kontynuujemy poszukiwania kapitana męskiej reprezentacji i jego rodziny. Modlimy się za niego i łączymy się w wierze. Mamy pełne zaufanie do wysiłków władz, aby zapewniły jego szybkie odnalezienie" - czytamy w komunikacie federacji.

Wspomniany wpis podał dalej między innymi siatkarski ekspert, Jakub Balcerzak. "Niestety budynek mieszkalny, w którym mieszka, zawalił się, rodzina wciąż próbuje znaleźć więcej osób do pomocy w usuwaniu gruzów, pozostajemy pełni nadziei, że zostaną odnalezieni, jest tam ze swoją żoną i dzieckiem" - napisała jedna z jego wenezuelskich obserwujących na platformie X. Nasi rodacy z kolei trzymają kciuki za powodzenie akcji.

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Willnera Rivasa polscy kibice mogą kojarzyć choćby z tokijskich igrzysk olimpijskich. W konfrontacji z Polakami kapitan ekipy z Ameryki Południowej zdobył jedenaście punktów. "Biało-Czerwoni" wygrali tamto spotkanie 3:1.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli JUAN BARRETO AFP

Trzęsienie ziemi w Wenezueli MARYORIN MENDEZ AFP

Willner Rivas atakuje piłkę Yuri Cortez AFP





Brazylia przygotowuje się do kluczowego spotkania na Mistrzostwach Świata. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press