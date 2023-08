Koszmar polskiej gwiazdy trwał latami. Dostała CD, które było jak "zły sen"

Po treningu wróciłam do hotelu, a on siedział w kawiarni i czekał na mnie jakby nigdy nic. Uśmiechnięty, pewny swego, zadowolony. Przyniósł wielki tort z okazji moich urodzin. Widniało na nim moje zdjęcie i napis "Mój słodki Kanarek". Bo tak mnie właśnie nazywał i tak się do mnie zwracał. Do tego dołączył kwiaty z przyczepionymi setkami małych drewnianych lub papierowych kanarków. Powiedziałam mu wtedy po raz kolejny, że nie chcę, żeby cokolwiek nas łączyło, że to, co robi, mi przeszkadza. Facet jednak nie chciał słuchać, próbował mnie nawet przekonywać, żebym zostawiła męża, bo z nim będzie mi lepiej. Twierdził, że najlepiej o mnie zadba, że tylko z nim poczuję, co to znaczy być szczęśliwą. Gdy powiedziałam, że zwariował i ma się wynosić, ze spokojem odparł, że i tak wie, że kiedyś będziemy razem, bo Allah tak chce. Musiałam go stamtąd wyrzucić, choć bałam się jak jasna cholera!

~ Małgorzata Glinka