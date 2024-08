Na swojej drodze do złotego medalu Ligi Narodów Francuzi pokonali właśnie Biało-Czerwonych w półfinale. Potrzebowali do tego pięciu setów, ale ostatecznie w finale rozprawili się także z niezwykle niewygodnymi i groźnymi Japończykami. O tamtym turnieju z pewnością chcieliby jednak zapomnieć Słoweńcy, którzy swój udział zakończyli na czwartym miejscu, przegrywając mecz o brązowe medale właśnie z podopiecznymi Nikoli Grbicia. Widać było jednak, że drużyna prowadzona przez Cretu ma pusty bak.

Francja zdemolowana przed własnymi kibicami. Pokaz mocy Słowenii

Do igrzysk olimpijskich w Paryżu pozostało jednak na tyle dużo czasu, a formuła turnieju, w którym mecze rozgrywane są co kilka dni, dawała Słoweńcom nadzieję na to, że formę fizyczną jeszcze odbudują. Wiele wskazywało na to, że właśnie Francuzi będą się ze Słoweńcami bić o pierwsze miejsce w grupie A igrzysk olimpijskich. Tak się faktycznie stało. Obie ekipy wygrały dwa swoje pierwsze mecze, choć to Słoweńcy zdobyli komplet punktów. W trzecim spotkaniu grupowym oba zespoły spotkały się ze sobą, a na szali leżało właśnie pierwsze miejsce.