Koszmar gwiazdy reprezentacji Polski się dopełnia. To koniec nadziei, nie ma odwrotu

Paweł Zatorski od lat stanowi o sile reprezentacji Polski siatkarzy. Nasz libero nie ma właściwie żadnego konkurenta do gry i nawet jeśli niektórzy zawodnicy, jak choćby Jakub Popiwczak , prezentują bardzo wysoki poziom, wciąż o grze w najważniejszych spotkaniach mogli jedynie marzyć. Tym bardziej na igrzyskach olimpijskich, gdzie przez absurdalny regulamin selekcjoner Nikola Grbić mógł zabrać tylko jednego gracza, który nominalnie występuje na pozycji libero.

Zatorski "położy się na stół". Nie było innego wyjścia

Zatorski wszedł w sezon PlusLigi, ale niestety problemy wciąż mu towarzyszyły. W związku z tym kilka dni temu pojawiły się informacje, jakoby nasz wicemistrz olimpijski miał niebawem przejść operację, która zwalczy kłopoty z kontuzją [WIĘCEJ TUTAJ]. Jeśli tak by się faktycznie stało, to Zatorski mógłby zapomnieć o dalszej części trwającego sezonu klubowego i skupić się na przygotowaniach do kolejnych miesięcy.