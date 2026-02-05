W rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem na kanale Przeglądu Sportowego Onet w serwisie YouTube Zbigniew Bartman poruszył dość kontrowersyjny temat.

Były siatkarz ujawnił, jakie ma podejście do treningu, jako nieodłącznego elementu pracy każdego sportowca.

Według Bartmana, trening powinien być dla zawodników, a nie odwrotnie. Jego zdaniem kibiców oraz władze klubu interesuje bowiem tylko to, co drużyna zrobi w dniu meczu i nikt nie będzie rozliczał ich z tego, czy na treningach pracują bardziej czy mniej intensywnie.

- Trening nie jest ważniejszy od meczu. Najważniejszy jest mecz. Bo nas oceniają za mecz. Nam płacą za mecz. I to, ile ty trenujesz, nie ma najmniejszego znaczenia - skomentował Zbigniew Bartman.

Były reprezentant Polski zdradził, że w przeszłości w Argentynie miał na ten temat rozmowę ze swoim ówczesnym trenerem Fabianem Armoą i już wtedy nie rozumiał "zajeżdżania" zawodników dla samego treningu.

- Tobie się coś pomyliło, jeśli ty myślisz, że bierzesz pieniądze za trenowanie. Najważniejszy jest mecz - cytował swoje słowa w kierunku do trenera Bartman.

Dramatu Góreckiej można było uniknąć. Bartman ujawnia kulisy fatalnej kontuzji

Później były siatkarz przeszedł do tematu, który osobiście zabolał go szczególnie mocno. Ofiarą zbyt restrykcyjnego podejścia do treningu padła bowiem jego partnerka Zuzanna Górecka, która w maju 2023 roku zerwała więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie.

- Nie powinienem tego mówić, ale powiem. Jak urwała krzyżowe... Nie, nie będę tego opowiadał. Bo już mnie telepać zaczyna - zaczął Bartman. Później jednak przeszedł do rzeczy i dał ponieść się emocjom, jakie w nim drzemały.

Partner Góreckiej powiedział wprost, że jest na 100% pewny, że siatkarka nie doznałaby bardzo poważnej kontuzji kolana, gdyby na krótko przed nią dostała od trenera nieco więcej "luzu" na treningach.

- Ona w tym tygodniu, co urwała nogę, w poniedziałek po pierwszym meczu finałowym przychodzi na trening i mówi: "Jestem zarżnięta". Miała dziwną rzecz w kolanie. Takiego gluta czuła. I powiedziała o tym trenerowi - ujawnił Bartman.

Można więc podejrzewać, że chodziło o płyn w kolanie, który zebrał się w wyniku przeciążenia lub mikro urazu w stawie, który już wtedy wystąpił. To z pewnością przyczyniło się do całkowitego zerwania więzadła podczas meczu.

Według relacji Bartmana trener poprosił ją, aby w tych okolicznościach wytrzymała trudy treningów, ponieważ w tym okresie (finał mistrzostw Polski) drużyna nie może pozwolić sobie na odpuszczanie.

Trener od siłowni miał przyjść do niej z kartką i specjalnie rozpisanym treningiem. Wolnego jednak nie dostała. Skończyło się zerwaniem więzadła krzyżowego, który wykluczył ją z gry w siatkówkę na bardzo długi czas.

Zbigniew Bartman ten mecz oglądał w telewizji i od razu wiedział, że jego partnerka doznała właśnie takiej kontuzji.

- Mówię: "Zuza... przygotuj się, bo to jest na 100% krzyżowe". Dwa lata kariery... dwa - opowiedział Bartman i łzy napływały mu do oczu. Były siatkarz przyznał, że tamtego dnia również nie potrafił powstrzymać płaczu.

Zuzannę Górecką w powrocie na boisko wspiera Zbigniew Bartman Paweł Wodzyński/Mariusz Palczyński Newspix/East News

Zuzanna Górecka nie zmairza iść w slady partnera - Zbigniewa Bartmana Norbert Barczyk/Piotr Hukało Newspix/East News

Zbigniew Bartman Piotr Matusewicz East News

