To nie był łatwy mecz dla PGE Grot Budowlanych. Siatkarki z Łodzi zaczęły spotkanie we Francji od wysoko przegranego seta, a w drugim musiały przez kilkanaście minut grać na przewagi. Najważniejsze jednak, że przełamały rywalki z Neptunes Nantes i przywożą z niełatwego terenu komplet punktów. Trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzyń to dla Budowlanych niemal autostrada do gry w 1/8 finału.