Kosmiczny set polskich siatkarek w Lidze Mistrzyń. 45:43, Niemki niepocieszone

Niesamowite spotkanie DevelopResu Rzeszów w 1/8 finału siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Liderki TAURON Ligi pojechały do Stuttgartu grać z tamtejszym zespołem Allianz MTV o ćwierćfinał prestiżowych rozgrywek. Walka w Niemczech była niezwykle zacięta - trzeci set trwał niemal godzinę i zakończył się wynikiem 45:43. Co najważniejsze, wygrały go rzeszowianki, które w całym meczu zwyciężyły 3:1. I to one są bliżej trzeciego w historii awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń.