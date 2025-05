Kosmiczny mecz z udziałem Aleksandra Śliwki, były piłki meczowe. 40 punktów mogło nie starczyć

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie sezonu klubowego w najlepszych ligach świata. Decydujące mecze odbywają się we Włoszech, w Polsce czy w Japonii. To właśnie tam o wygraną w SV. Leauge walczy Suntory Sunbirds z Aleksandrem Śliwką w składzie oraz JTEKT Stings Aichi.

Spotkanie zaplanowane było na sobotę 3 maja. Po fenomenalnej walce to zespół Polaka zdołał wyszarpać wygraną. Niewiele brakowało, a to przeciwnicy mogliby wygrać otwierające finał spotkanie. W Japonii rywalizacja o złoto toczy się w systemie do dwóch zwycięstw. Reklama

Pierwsze dwa sety to kontrola przebiegu meczu przez ekipę JTEKT. Obydwie partie wygrali do 21. W trzecim secie podopieczni Mieszko Gogola (jest szkoleniowcem JTEKT Stings Aichi) wypracowali sobie pokaźną przewagę 15:11. Wszystko wskazywało wtedy, że DeFalco, Lucarelli i spółka zamkną spotkanie wynikiem 3:0. Tak się jednak nie stało i to ekipa Aleksandra Śliwki wygrała 26:24.

Piłki meczowe obronione. "Wieczny" tie-break

Czwarta partia to istny thriller. Zawodnicy Suntory Sunbirds od początku seta musieli odrabiać. Na przestrzeni całego seta udało im się to dopiero przy stanie 21:24. Obronili aż trzy piłki meczowe i doprowadzili do remisu 24:24. Wiadomym było, że rywalizacja będzie toczyć się na przewagi. Kolejne trzy szansę na zamknięcie meczu mieli siatkarze JTEKT, lecz nieskutecznie. Finalnie to reprezentant Polski i koledzy doprowadzili do wyrównania wygrywając seta 32:30.

Tie-break to kolejna świetna dawka emocji. Mimo że jest to krótszy set i 15 zdobytych punktów daje zwycięstwo, rywalizacja toczyła się, jakby była to normalna partia. Po wielu zwrotach wydarzeń 26:24 i trzecia partia pada łupem Suntory Sunbirds. Tym samym wrócili z dalekiej podróży i zanotowali pierwszą wygraną w wielkim finale mistrzostw. Reklama

40 punktów w meczu zdobył Dmitrij Muserski, środkowy ekipy z Osaki. Mimo to na MVP meczu wybrany został Ran Takahashi. Osiem "oczek" zdobył Aleksander Śliwka. Zanotował on 43 procent skuteczności w ataku (6/14). Do tego dołożył jeden as serwisowy i jeden punktowy blok.

Rewanżowe spotkanie w wielkim finale mistrzostw Japonii zaplanowane jest na poniedziałek 5 maja. W przypadku drugiej wygranej Suntory Sunbirds rywalizacja zostanie zakończona i poznamy mistrza kraju. Jeśli to zawodnicy Mieszko Gogola zwyciężą to decydujący mecz odbędzie się we wtorek 6 maja.

Aleksander Śliwka / Roberto Tommasini/ LiveMedia/ DPPI via AFP / AFP

Aleksander Śliwka / Marcin Golba/NurPhoto / AFP

Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka / MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP