Kosmiczny finał w Bolonii. Mistrzowie olimpijscy najlepsi w Lidze Narodów

Francuzi rozpoczęli spotkanie znakomicie i wydawało się, że wygrają finał szybko i bezproblemowo. Zaskakująca zmiana składu i ustawienia w trzecim secie dała jednak drugi oddech Amerykanom, którzy doprowadzili do piątej partii. Drużyna z Europy opanowała sytuację dopiero w tie-breaku.

Zmiany nie pomogły Amerykanom. Koncert Francuzów trwał

Olbrzymie problemy przeżywał Torey Defalco . 25-letni zawodnik zupełnie nie radził sobie z przyjęciem, a do tego zdobył w pierwszym secie tylko jeden punkt atakiem. A przecież w poprzednich meczach był motorem napędowym drużyny.

Po kilku nieudanych akcjach w drugim secie Speraw zrezygnował z Defalco. Zastąpił go Garett Muagututia . Uspokoił nieco przyjęcie, ale Amerykanie musieli już wtedy odrabiać czteropunktową stratę. Mistrzowie olimpijscy nadal grali bowiem z dużą swobodą .

W drugiej części partii ich przewaga wzrosła do sześciu “oczek". Dokładne przyjęcie dawało duże możliwości na rozegraniu Antoine’owi Brizardowi , a ten świetnie z niego korzystał. Amerykanie zaprezentowali kilka ciekawych akcji, ale nie nawiązali wyrównanej walki. Tym razem Francja wygrała 25:19.

Torey Defalco w nowej roli. Amerykanie odmienieni w trzecim secie

Do niedzielnego finału obie drużyny wygrały w tej edycji Ligi Narodów dokładnie po 37 setów. To Francuzi doprowadzili jednak swój dorobek do 40 wygranych partii.