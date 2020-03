Jeden z najlepszych siatkarzy świata Francuz Earvin N'Gapeth jest zarażony koronawirusem. Testy gwiazdora Zenitu Kazań dały wynik pozytywny, o czym poinformowały rosyjskie media. Doniesienia potwierdził klub Francuza.

Jak podaje business-gazeta.ru, N'Gapeth dostał kilka dni wolnego po zakończeniu sezonu zasadniczego w rosyjskiej lidze, który nastąpił 8 marca. Gwiazdor postanowił zrobić sobie krótkie wakacje. W związku z tym pojechał do Francji.

Kiedy wrócił do Kazania 12 marca poczuł się źle. Nie wziął udziału w treningu i poprosił klubowego lekarza, aby ten zorganizował mu wizytę domową. Dzięki temu uniknął kontaktu z innymi zawodnikami i członkami sztabu szkoleniowego. Objawy wskazywały na to, że N'Gapeth może być zarażony koronawirusem. Francuski przyjmujący trafił na oddział chorób zakaźnych w Kazaniu, gdzie przeprowadzone testy dały wynik pozytywny.

Informacje gazety potwierdził dyrektor klubu Oleg Bryzgałow.





"Cudzoziemiec czuje się dobrze" - powiedziała Lilia Galimowa szefowa prezydenckiej służby prasowej, która nie wymieniła nazwiska pacjenta, ale rosyjskie media dowiedziały się, że chodzi właśnie o N'Gapetha. Według lekarzy stan zdrowia Francuza jest zadowalający. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, to zostanie wypisany do domu 26 marca.



Zenit rundę zasadniczą zakończył na drugim miejscu i oczywiście zakwalifikował się do fazy play off, która rozpocznie się 31 marca.



Niedawno N'Gapeth przedłużył o rok umowę z Zenitem. W tym klubie gra od 2018 roku, kiedy to zastąpił reprezentanta Polski Wilfredo Leona. Lider "Biało-Czerwonych" przeniósł się do włoskiej Perugii. Francuski przyjmujący z Zenitem dwa razy zdobył Puchar Rosji. Wywalczył też srebrny medal mistrzostw Rosji oraz srebrny medal Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Earvin N'Gapeth w meczu z Polską o brąz ME / AFP