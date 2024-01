⁠Kontrowersyjne zmiany przed igrzyskami. Bartosz Kurek stanowczo reaguje. "To jest parodia"

Spore kontrowersje wywołała w ostatnich dniach jedna z kontrowersyjnych decyzji MKOl-u. Komitet zdecydował, że trenerzy będą mogli na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu zabrać dodatkowego zawodnika. Co ciekawe nie będzie on jednak mógł wziąć udziału w turnieju. Warunkiem dopuszczenia go do gry jest kontuzja innego kadrowicza. Dopiero w takiej sytuacji mógłby on zostać uwzględniony w kadrze przez sztab szkoleniowy.

Zamierzeniem MKOl-u było prawdopodobnie zapewnienie siatkarskim sztabom szkoleniowym większego komfortu pracy. Reakcja środowiska była jednak przeciwna do oczekiwanej. Trenerzy powszechnie krytykują kontrowersyjną decyzję. Przeciwnikiem zmian jest również Nikola Grbić. Szkoleniowiec reprezentacji Polski w rozmowie z mediami wyjaśnił, dlaczego nie jest to dobry pomysł.

To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Na razie trudno powiedzieć, kto mógłby zostać 13. zawodnikiem, bo trzeba będzie jasno doprecyzować, czy to oznacza, że zabieram na turniej drugiego libero, czy mam dowolność w wyborze. Albo czy nie tylko w przypadku kontuzji, mogę powołać tego dodatkowego siatkarza do składu ~ Stwierdził Grbić w rozmowie z "Przeglądem Sportowym"

- Jest to dla mnie jasne, że każdy, kto otrzyma możliwość wyjazdu z drużyną na igrzyska, niezależnie od pełnionej roli, będzie chciał być na IO. Taki zawodnik pewnie będzie mógł normalnie przebywać z nami czy uczestniczyć w ceremonii otwarcia, a to są wspomnienia na całe życie. Nie rozumiem jednego - prawie od dekady składy meczowe we wszystkich siatkarskich rozgrywkach są 14-osobowe i nic nie wskazuje na to, żebyśmy wrócili do poprzedniego formatu z 12 siatkarzami. Wprawdzie tylko w igrzyskach mamy grać tak, jak przed laty - burzył się trener.

Bartosz Kurek przeciwny decyzjom MKOl-u. "To jest parodia"

Głos w tej sprawie zabrał również Bartosz Kurek. Jeden z liderów biało-czerwonych jest podobnego zdania, co Nikola Grbić. 35-latek nie przebierał w słowach - decyzję MKOl-u nazwał "archaiczną".

To jest parodia, duże nieporozumienie, archaiczna decyzja i myślenie. Pokazuje to tylko brak zainteresowania siatkówką ze strony MKOl i to, jak słabo potrafi działać na tym polu FIVB. Przez tyle lat można było uświadomić ludzi, na jakich zasadach rozgrywane są turnieje siatkarskie. Ten temat zawsze odżywa za pięć dwunasta ~ stwierdził Bartosz Kurek

Atakujący zapytany został w rozmowie z "Siatkarskimi Ligami" również o sytuację zdrowotną Jakuba Kochanowskiego i Aleksandra Śliwki. Obaj reprezentanci Polski zmagali się w ostatnim czasie z poważnymi urazami palców. Kurek zachowuje mimo wszystko spokój w kwestii ich występów na igrzyskach.

- Jestem dziwnie spokojny. Złamane palce to takie mniejsze zło, a "Kochan" i "Śliwku" to profesjonaliści. Wiem, że solidnie wykorzystają ten czas i wrócą do gry z przytupem. Mam nadzieję, że w te wakacje spełnimy marzenia. Nasz zespół nie ma limitów - dodał 35-latek.

Bartosz Kurek / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Bartosz Kurek / Piotr Matusewicz/East News / East News

Bartosz Kurek / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL