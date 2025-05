Kontrowersje przed finałem siatkarskiej Ligi Mistrzów. "To nie jest sprawiedliwe"

Dzień wolny dobrze nam zrobi. To dla nas korzystne. Będzie czas na regenerację, to plus w porównaniu do polskich drużyn. Czy to sprawiedliwe? Nie, uważam, że to nie jest sprawiedliwe. Nie chcę wchodzić w ten temat, ale uważam, że to nie jest fair. Normalnie by było, gdyby każda drużyna miała tak samo

~ mówi Wassim Ben Tara, atakujący Perugii.