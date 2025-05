Kontrowersje po finale PlusLigi? Michał Winiarski ma wątpliwości

Szkoda tego pierwszego seta, mieliśmy kilka piłek, żeby go wygrać i myślę, że mecz by się trochę otworzył. Następne dwa sety to kapitalna gra Lublina. Bardzo trudno gra się z nimi, gdy odpalą na zagrywce - tak jak to zrobili dzisiaj w kolejnych dwóch setach. Byli lepsi od nas w tej serii czterech spotkań. Natomiast ja i tak jestem bardzo dumny z zespołu. Kończymy drugi raz z medalem, mamy awans do Ligi Mistrzów i bardzo bym chciał, byśmy zakończyli ten sezon z uśmiechem. Mamy na to szansę

~ przekonuje trener Warty.