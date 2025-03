Konkurent Bartosza Kurka przechodzi sam siebie. Winiarski nie mógł się go nachwalić

Do zwycięstwa zawiercian walnie przyczynił się Karol Butryn. 31-letni atakujący rozegrał jeden z najbardziej imponujących meczów w tym sezonie. Nie tylko zdobył aż 26 punktów, ale też popisał się 81-procentową skutecznością w ataku, zaserwował trzy asy, dodał do tego punktowy blok i aż 13 obron. To był występ kompletny.

