Koniec wątpliwości w sprawie Wilfredo Leona, sam ogłasza. "Mogę wam to powiedzieć"

Transfer Wilfredo Leona do PlusLigi przez wielu ekspertów był określany mianem największego w historii rozgrywek. Do Bogdanki LUK Lublin, klubu z krótką tradycją w elicie, trafił wicemistrz olimpijski z Paryża i jeden z najlepszych siatkarzy świata. Po latach gry w Rosji i we Włoszech zdecydował się na debiutancki sezon w Polsce i od razu osiągnął sukces.