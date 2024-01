Wszystko już jasne w sprawie przyszłości Barkomu-Każany Lwów w PlusLidze. Ukraińcy dołączyli do polskich rozgrywek w 2022 roku, ale kiedy zapadła decyzja o zmniejszeniu liczby uczestników z 16 do 14 drużyn, wśród słabszych ekip pojawił się pomysł, aby wyrzucić lwowian z rywalizacji. W czwartek i piątek odbyły się spotkania prezesów klubów z włodarzami PlusLigi, podczas których podjęto ostateczną decyzję co do Barkomu. Jest ona zgodna z wolą większości głosujących.