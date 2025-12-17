Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koniec przygody Kurka, a on zatęsknił od razu. "Unikalne w skali świata"

Bartosz Kurek istotną część swojej bogatej siatkarskiej kariery spędził w zagranicznych ligach - w Rosji, Włoszech, czy Turcji, natomiast bez dwóch zdań najbardziej egzotycznym kierunkiem, jaki obrał, była Japonia. Kraj ten pod wieloma względami zachwycił zawodnika, a gdy przyszło go mu swego czasu opuszczać to nie krył wielkiego wzruszenia. Na powrót na Daleki Wschód nie musiał jednak przesadnie długo czekać.

Siatkarz w zielonej koszulce podczas meczu wykonuje dynamiczny ruch ręką, skoncentrowany na grze, w tle widownia z kibicami w biało-czerwonych barwach.
Bartosz KurekMarcin GolbaAFP

Bartosz Kurek swoją profesjonalną karierę siatkarską rozpoczął dobre ponad 20 lat temu, jeszcze jako nastolatek, będąc zawodnikiem Stali Nysa (wówczas: AZS PWSZ Nysa). Na pierwszy transfer do zagranicznej ligi czekał zaś do 2012 roku, kiedy to zasilił szeregi Dynama Moskwa.

Potem zdarzały mu się również zawodowe przygody we Włoszech czy Turcji, ale zdecydowanie najciekawszy jest tu wątek związany z Japonią. Początki relacji Kurka z "Krajem Kwitnącej Wiśni" nie były łatwe, ale ostatecznie doszło do tego, że zawodnik wręcz zakochał się w tym dalekowschodnim państwie.

Nieudane pierwsze podejście do gry w Japonii. Bartosz Kurek musiał na nowo wykrzesać w sobie siatkarską iskrę

Kurek po raz pierwszy związał się kontraktem z japońskim klubem w lipcu 2016 roku, dołączając formalnie do ekipy JT Thunders Hiroszima. Jego kariera znalazła się jednak wówczas na swoistym zakręcie, w związku z czym umowa została rozwiązana już na początku października, a w sezonie 16/17 ostatecznie gracz występował w Skrze Bełchatów.

"Zmęczenie skumulowane przez wiele lat ciągłego grania zaowocowało ogólnym narastającym osłabieniem organizmu i wypaleniem mentalnym w efekcie czego straciłem coś, co zawsze mną kierowało, czyli pasję i chęć do grania" - napisał wówczas reprezentant Polski w specjalnym oświadczeniu, w którym podkreślił także, że w Thunders przyjęto całą tę sytuację z pełnym zrozumieniem.

Na szczęście tę swoistą iskrę udało się niebawem ponownie wykrzesać, a i okazja na przeprowadzkę do Japonii nadarzyła się ponownie - dokładnie w 2020 roku, kiedy to sportowiec zasilił szeregi Wolf Dogs Nagoya. Ten okres Kurek mógł po latach wspominać z wielkim rozrzewnieniem, częstokroć dzielił się też z mediami różnymi uwagami związanymi z życiem na drugim końcu globu.

Bartosz Kurek oczarowany Japonią. Wprost nazwał ją "drugim domem"

"Japończycy mają niesamowity szacunek do drugiego człowieka, zaufanie i są bardzo spokojni. Ten spokój widać nie tylko na ulicy, ale nawet w relacjach z kolegami z drużyny na boisku, czy władzami klubu" - mówił podczas zgrupowania kadry w Spale przed IO 2024 (cytat za "Super Expressem").

"Myślę, że po tym wyjeździe będę też tęsknił za czystością miast i przestrzeni publicznych. To jest coś unikalnego w skali świata" - dodał także siatkarz. Ta cecha Japonii jest tym bardziej osobliwa, że obecnie jest ona znana z faktu, że w miejscach publicznych bardzo trudno tam zobaczyć standardowe kosze na śmieci.

Bartosz Kurek nie mógł naturalnie narzekać na brak zainteresowania ze strony fanów, chociaż przyznał, że są oni w relacjach ze swymi idolami w pewien sposób dosyć stonowani. "Kibice są tu bardzo oddani, choć w inny sposób niż fani z Polski czy z Iranu. Po meczach mamy ograniczony kontakt ze względu na obostrzenia [wypowiedź z czasów pandemii COVID-19 - dop. red.], a na ulicy rzadko zaczepiają. Nie dlatego, że są wyjątkowo nieśmiali, ale taka jest ich kultura - są do bólu uprzejmi, więc widząc kogoś prywatnie na mieście, nie chcą przeszkadzać" - mówił w wywiadzie dla Edyty Kowalczyk z "Onet Przeglądu Sportowego".

W tej samej rozmowie poruszył on jeszcze jeden aspekt, z którego Japonia słynie na cały świat - a konkretnie kwestię tamtejszej kuchni. "Znałem ten kraj zanim zacząłem występować w tutejszej lidze, ale jedno, na co muszę zwrócić uwagę jako mieszkaniec to zróżnicowana kuchnia. Można tutaj zjeść bardzo różnorodnie i zdrowo. Na przykład w Polsce nie lubiłem za bardzo ramenu, a tutaj to nasz przysmak numer jeden, gdy mam wolny dzień i idziemy z żoną do restauracji" - opowiadał.

Gra w Nagoi była dla niego bez dwóch zdań sporym siatkarskim wyzwaniem, ale też i pod wieloma względami także doskonałą zabawą i wielką przygodą. Gdy w 2024 roku opuszczał on szeregi Wolf Dogs, nie wahał się w ogóle w ocenie całego tego okresu spędzonego w "Kraju Wschodzącego Słońca".

Nigdy bym się nie założył, że znajdziemy nasz drugi dom tak daleko od miejsca, z którego pochodzimy. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie i miłość, które okazaliście nam od pierwszego dnia. Obiecuję, że wrócimy, bo Japonia skradła nasze serca
napisał na Instagramie, załączając zdjęcie na którym widnieje on ze swoją żoną, Anną.

Jak się okazało, powrót nastąpił naprawdę szybko - po jednym sezonie spędzonym w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle Bartosz Kurek podpisał kontrakt z Tokyo Great Bears i na nowo może się on zachwycać dalekimi stronami.

