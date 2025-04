Koniec przygody dla najsłynniejszej pary siatkarskiej. Nowy kierunek już wybrany

Najpierw dobre wiadomości dla kibiców ŁKS-u - większość podstawowych zawodniczek zespołu, który właśnie wywalczył wicemistrzostwo Polski po przegranym finale z Developres Rzeszów pozostanie w klubie. Anna Obiała, kapitan i środkowa, która dołączyła do drużyny przed sezonem 2024/2025, wypełni dwuletni kontrakt. Również rozgrywająca Marlena Kowalewska zostanie na kolejny rok. Jej doświadczenie i umiejętności w kluczowych momentach pomogły w awansie do finału.

Reprezentacyjna libero - Maria Stenzel dołączyła do ŁKS-u przed tymi rozgrywkami i zostanie na kolejne. W sezonie 2023/2024 była na pierwszym miejscu w rankingu przyjmujących Tauron Ligi. Natalia Mędrzyk to kolejna zawodniczka, która nie odejdzie z ŁKS. Przyjmująca, która w tym sezonie rozegrała trzysetny mecz w siatkarskiej ekstraklasy, podpisała dwuletnią umowę i będzie kontynuować karierę w Łodzi.

Z kolei Anastazja Hryszczuk przedłużyła kontrakt z klubem na kolejne dwa sezony. 20-letnia ukraińska atakująca w tym sezonie zdobyła 225 punktów, była jednym z objawień sezonu. Zostaje też Daniela Cechetto. Brazylijska atakująca przez całe rozgrywki pauzowała z powodu kontuzji, ale wraca do gry i ma być wzmocnieniem ŁKS w przyszłym sezonie. - Bardzo dobrze czuję się w tym klubie, zaaklimatyzowałam się również w Łodzi. Cieszę się, że zostałam zauważona i dostałam możliwość rozwoju na najwyższym poziomie- mówiła Hryszczuk.

Kto żegna się z ŁKS Commercecon?

Weronika Gierszewska do drużyny w trakcie sezonu z #VolleyWrocław. Zastąpiła kontuzjowaną Cechetto. Była ważnym punktem zespołu w końcówce rozgrywek, ale kończy przygodę z ŁKS i przeniesie się do Chemika Police.

Na deser zostawiliśmy najgłośniejsze rozstanie z łódzkim klubem. W przyszłym sezonie w ŁKS nie zagra Zuzanna Górecka. Część sezonu 2023/2024 straciła z powodu kontuzji i nie dostała powołania do reprezentacji. W bieżących rozgrywkach wróciła do niezłej formy. Była m. in. wybrana MVP meczu półfinałowego z Budowlanymi Łódź. Odchodzi jednak i wybrała kierunek turecki. Ma zostać zawodniczką beniaminka tamtejszej ekstraklasy Iller Bankası z Ankary.